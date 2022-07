Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter zwölf Teilnehmern im Wettbewerb „Start-up BW Local – gründungsfreundliche Kommune“ hat die Stadt Heidelberg gemeinsam mit dem Heidelberg Startup Partners e.V. und der IHK Rhein-Neckar beim Pitch am 14. Juli 2022 in der L-Bank in Stuttgart die Jury überzeugt. Zum dritten Mal wird die Stadt Heidelberg mit dem Prädikat „Gründungsfreundliche Kommune“ für ihre cross-sektoralen Aktivitäten und Maßnahmen in der Gründungs- und Start-up-Förderung am Standort Heidelberg ausgezeichnet. In der Kategorie Stadt/Gemeinde zieht das städtische Team sogar in das Landesfinale des Wettbewerbs am 30. September 2022 auf dem Start-up BW Summit ein.

Beim Landesfinale des Wettbewerbs auf dem Start-up BW Summit geht es für die Finalistinnen und Finalisten um die Platzierungen eins bis drei. Die Siegerinnen und Sieger werden unter Einbeziehung eines Fachpublikums aus der baden-württembergischen Gründungs- und Start-up-Szene ermittelt. Das Preisgeld soll von den Kommunen frei zum weiteren Ausbau der Gründungsdynamik eingesetzt werden.

Über den Landeswettbewerb „Start-up BW Local – gründungsfreundliche Kommune“

Der Landeswettbewerb „Start-up BW Local“ hat das Ziel, die Gründungsdynamik in Baden-Württemberg zu unterstützen. Darüber hinaus wird die Sichtbarkeit der Maßnahmen und des Engagements der Vertreterinnen und Vertreter der Akteure auf kommunaler Ebene erhöht.

Das innovative Wettbewerbsformat Start-up BW Local wurde im Jahr 2020 als nationaler Gewinner des Europäischen Unternehmensförderpreises (EEPA) ausgezeichnet und von einer renommierten internationalen Jury zu den drei besten Initiativen Europas gekürt. Der Wettbewerb wird gemeinsam getragen vom Wirtschaftsministerium und von den baden-württembergischen kommunalen Landesverbänden Gemeindetag, Städtetag, Landkreistag sowie vom Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) und dem Baden-Württembergischen Handwerkstag (BWHT).

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.startupbw.de/local.