Südliche Weinstraße – Schulbuchausleihe: Ausgabe der Buchpakete für das Schuljahr 2022/2023

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar

Schon jetzt an das neue Schuljahr denken: Die Ausgabe der Bücherpakete für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der entgeltlichen sowie der unentgeltlichen Schulbuchausleihe in den kreiseigenen Schulen findet auch 2022 wieder in der letzten Woche der Sommerferien statt.

Ausgegeben werden die Pakete an die volljährigen Schülerinnen und Schüler, an die Erziehungsberechtigten oder an von diesen bevollmächtigte, volljährige Personen. Bei Abholung durch eine bevollmächtigte Person muss neben der Vollmacht auch eine Personalausweiskopie des oder der Erziehungsberechtigten beziehungsweise des volljährigen Schülers oder der volljährigen Schülerin mitgebracht werden. An minderjährige Personen sowie Personen ohne Vollmacht und Personalausweiskopie werden keine Bücher ausgegeben.

Die Eltern werden außerdem gebeten, die Bücher unmittelbar auf etwaige Mängel zu überprüfen. Die Ausgabe der Buchpakete für das neue Schuljahr 2022/2023 findet zu nachfolgenden Terminen an den jeweils genannten Ausgabeorten statt:

Gymnasium Edenkoben, Paul-Gillet-Realschule plus und Fachoberschule Edenkoben, Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße – Standort Edenkoben, Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach: Dienstag, 30. August 2022 von 8 bis 15 Uhr und Donnerstag, 1. September 2022 von 10 bis 17 Uhr. Ausgabeort: Mensa der Paul-Gillet-Realschule plus und Fachoberschule Edenkoben, Weinstraße 133, 67480 Edenkoben.

Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern, Realschule plus im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern und Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße – Standort Bad Bergzabern: Montag, 29. August 2022 von 8 bis 15 Uhr und Mittwoch, 31. August 2022 von 10 bis 17 Uhr. Ausgabeort: Mensa des Gymnasiums im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern, Lessingstraße 24, 76887 Bad Bergzabern.

Gymnasium im PAMINA-Schulzentrum Herxheim und Realschule plus im PAMINA-Schulzentrum Herxheim: Dienstag, 30. August 2022 von 8 bis 15 Uhr und Donnerstag, 1. September 2022 von 10 bis 17 Uhr. Ausgabeort: Kleine Sporthalle des PAMINA-Schulzentrums Herxheim, Südring 11, 76863 Herxheim.

Realschule plus Annweiler und Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße – Standort Annweiler: Montag, 29. August 2022 von 8 bis 15 Uhr und Mittwoch, 31. August 2022 von 10 bis 17 Uhr. Ausgabeort: Realschule plus Annweiler, Herrenteich 2, 76855 Annweiler (Einfahrt über Viktor-von-Scheffel-Straße).

Zusätzliche Ausgabe für alle Schulen: Freitag, 2. September 2022 von 8 bis 13 Uhr. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen. Ausgabeort: Albert-Einstein-Str. 29, 76829 Landau (im Gebäude der Kommunalen Impfstelle LD/SÜW).

Nach den genannten Terminen erfolgt die Ausgabe der Bücher ausschließlich im Zentrallager in Landau. Das Schulbuchteam bittet darum, sich entsprechend über die jeweilige Schul-Webseite zu informieren.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße