Speyer – Sperrungen in der Heinkelstraße und Kolpingstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Arbeitsunfall im Werksteil Süd – Heute, 28. Juli 2022, kam es gegen 11:25 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Süd der BASF SE in Ludwigshafen zu einem Arbeitsunfall. Bei Werkstattarbeiten zog sich ein Mitarbeiter eine Verletzung an der Hand zu und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt der BASF ... Mehr lesen »