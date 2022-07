Schifferstadt – Diebstahl von Brennholz

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Mai 2022 verschwindet von einem Gartengrundstück an den Bleichwiesen immer wieder dort gelagertes Brennholz. Mittlerweile liegt ein Schaden von mehreren hundert Euro vor, weshalb man am Mittwoch, 27.07.2022, die Polizei über die Vorfälle informierte. Diese hat die Diebstahlsermittlungen aufgenommen und bittet im Zusammenhang Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail