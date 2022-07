Rhein-Pfalz-Kreis – Eigenen Apfelsaft herstellen

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wer Äpfel aus dem eigenen Garten, von der Wiese oder von einer Streuobstwiese in flüssiger Form genießen möchte, kann die Früchte im frühen Herbst nach Schifferstadt bringen. Dort werden sie vom Verein der Garten- und Blumenfreunde mit einer mobilen Presse, die vom Rhein-Pfalz-Kreis gesponsert wurde, in einen naturbelassenen, naturtrüben und naturreinen Saft gepresst. Nach vorheriger Terminabsprache können Äpfel angeliefert werden, die dann zunächst gewaschen, zerkleinert, gepresst, sterilisiert und abgefüllt werden. Abgefüllt wird in 5 Liter Bag in Box Systemen. Die Mindestmenge an Äpfeln beträgt 40 kg, die Höchstmenge 500 kg pro Tag. Es wird darum gebeten, nur die angemeldeten Mengen an Äpfel zu bringen. Sollten mehr Äpfel angefallen sein, kann ein weiterer Termin vereinbart werden. Quitten werden zum Ende der Saison ebenfalls gepresst. Der Pressrückstand ist selbst zu entsorgen. Die Naturschutzbehörde empfiehlt, die Pressrückstände unter den Streuobstbäumen zur Düngung auszubringen.

Die Pressaktion beginnt Ende August. In diesem Jahr werden nur wenige Äpfel erwartet, vermutlich hat der Frost im Frühjahr zugeschlagen. Es ist sinnvoll, einen Termin 8-10 Tage im Voraus zu vereinbaren. Das Ausschneiden von Schadstoffen ist vor Ort nicht möglich. Es wird um Mithilfe bei der Apfelwäsche gebeten. Die genauen Versaftungszeiten, Versaftungsort und die aktuellen Preise erfahren interessierte Kunden bei der Anmeldung. Diese nimmt Bernd Frank vom Verein der Garten – und Blumenfreunde unter der Telefonnummer 06235 5342 entgegen. Es wird auch dieses Jahr um rechtzeitige Anmeldung gebeten, um einen reibungslosen und wartefreien Ablauf sicherstellen zu können.