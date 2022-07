Neulußheim – Auto in Brand geraten

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Fahrzeugbrands in Neulußheim verständigt. Ein 61-jähriger Mann war gegen 22.15 Uhr mit einem BMW in der Straße “Am Sandbuckel” unterwegs. Plötzlich bemerkte er, dass das Fahrzeug aus unbekannter Ursache im Bodenbereich in Brand geraten war. Nachdem er das Fahrzeug gestoppt hatte und ausgestiegen war, bemerkte er, dass der BMW im Bereich des Unterbodens, am Auspuff und im Motorraum brannte. Ein Anwohner verständigte die Feuerwehr und versuchte, mit Feuerlöschern die Flammen zu ersticken. Obwohl der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim, die mit drei Fahrzeugen und 18 Wehrleuten zum Brandort gekommen war, rasch gelöscht werden konnte, brannte der BMW vollständig aus. Brandursächlich war offenbar ein technischer Defekt an dem Fahrzeug. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Durch geschmolzene Kunststoffteile wurde die Fahrbahn leicht in Mitleidenschaft gezogen.

