Mannheim – MVV-Ausbildung: Jetzt Ausbildungsplatz für 2023 sichern und am Mannheimer Modell mitarbeiten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Spannende Ausbildungsberufe und Studiengänge bieten vielfältige Möglichkeiten mit Zukunftschancen bei MVV – 29 freie Ausbildungsplätze für 13 verschiedene Ausbildungsberufe und Studiengänge – Für 2022 noch ein Ausbildungsplatz für den Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau für Büromanagement zu besetzen

Weg von der Schulbank, rein in den Job – das klappt am besten mit einer attraktiven Ausbildung auf hohem Niveau. Interessierte Jugendliche auf der Suche nach einem sicheren Ausbildungsplatz oder einem zukunftsorientierten dualen Studiengang können sich jetzt schon für das Ausbildungsjahr 2023 bei dem Mannheimer Energieunternehmen MVV bewerben.

MVV ist eines der führenden deutschen Energieunternehmen mit Sitz in Mannheim und Vorreiter bei der Energiewende. Mit dem „Mannheimer Modell“ hat sich MVV ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 2040 wird das Unternehmen klimaneutral und danach eines der ersten #klimapositiven Energieunternehmen sein. Fest steht: Die Energiewende ist eine der größten Zukunftsaufgaben unseres Jahrhunderts. Schulabgängerinnen und Schulabgänger auf der Suche nach einem spannenden Ausbildungsberuf oder Studiengang können daran tatkräftig mitarbeiten.

Schwerpunkte Erneuerbare Energien und Digitalisierung

Denn MVV bietet ein breitgefächertes Spektrum an gewerblich-technischen sowie kaufmännischen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen. Viele davon haben Schwerpunkte im Bereich der erneuerbaren Energien und der Digitalisierung. Über die fachliche Ausbildung bietet das Unternehmen seinen Auszubildenden und Studierenden die Chance, sich in angrenzenden Wissensbereichen zusätzlich zu qualifizieren und persönlich weiterzuentwickeln, beispielsweise in der MVV-Talentgruppe.

Für das Jahr 2023 bildet MVV in sechs gewerblich-technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie sieben dualen Studiengängen aus: Anlagenmechaniker*in, Elektroniker*in, Industriemechaniker*in, Mechatroniker*in, Industriekaufmann/-frau, oder Kaufmann/-frau für Büromanagement. Alle, die das Abitur in der Tasche haben und noch nicht wissen, ob sie ins Berufsleben starten sollen oder lieber studieren möchten, finden bei MVV spannende Studiengänge mit Zukunftschancen, die Ausbildung und Studium miteinander verbinden. So können junge Erwachsene an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in den Studiengängen Accounting und Controlling, Digital Business Management, Energiewirtschaft, Industrie, Marketing Management, Cyber Security oder Wirtschaftsinformatik starten.

Talentberatung für leistungsstarke Auszubildende und Studierende

Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe ausbildungsbegleitender Maßnahmen an. In der „MVV-Talentgruppe“ arbeiten leistungsstarke Auszubildende und Studierende des zweiten Ausbildungsjahrs ein Jahr an einem selbst gewählten Projekt, bei dem sie Erfahrungen im Projektmanagement, der Organisation und Zusammenarbeit im Team sammeln können. Bei ihrem Aufenthalt in Plymouth (Großbritannien) lernen sie die MVV-Tochtergesellschaft MVV Environment kennen und können so auch internationale Projekterfahrung für ihre Ausbildung oder ihr Studium erwerben. Bei „Future Talents“ geht es um die Persönlichkeitsentwicklung. Junge Talente werden gezielt durch Beratung, Profilschärfung und Vernetzung gefördert. Wer das Programm erfolgreich absolviert, erhält einen unbefristeten Arbeitsvertrag.

Auf der MVV-Homepage gibt es unter www.mvv.de/ausbildung viele Informationen zur Bewerbung, zur Ausbildung und zum dualen Studium bei MVV. Alle offenen Ausbildungsplätze sind im Jobportal der MVV Energie Gruppe zu finden. Aktuell ist auch für das am 5. September beginnende Ausbildungsjahr 2022 noch ein Ausbildungsplatz für den Beruf Kaufmann/frau für Büromanagement zu besetzen.

Quelle: MVV Energie AG