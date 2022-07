Mannheim -Johanniskirche / Schlagergottesdienst widmet sich Aretha Franklin RESPECT

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Als Aretha Franklin 1967 ihre Interpretation von

„Respect“ erstmals sang, wurde der Song zur Hymne. Song und Anliegen sind

nun Thema beim jährlichen Schlagergottesdienst in der Johanniskirche (Lindenhof):

Am Sonntag, 7. August um 11 Uhr lässt Anny Otoo, Bachelor-Stipendiatin

der Popakademie Mannheim, die „Queen of Soul“ im Gottesdienst erklingen

und Pfarrerin Susanne Komorowski predigt über Aretha Franklin.

2021, in dem Jahr, als die Filmbiografie der 2018 verstorbenen Aretha Franklin

in die Kinos kam, war Anny Otoo Bachelor-Stipendiatin der Popakademie

Mannheim. Nun interpretiert sie eine Auswahl von Songs der „First Lady of

Soul“ und wird dabei von Kantorin Claudia Seitz am Piano sowie einer Ad-hoc-

Band begleitet

Der Name der Tochter eines Baptistenpredigers steht für stellvertretend für den

Soul, jener charakteristischen Mischung aus Rhythm ‘n’ Blues und Gospel, in

der sich der Glaube der afro-amerikanischen Bevölkerung Gehör verschafft,

denn im Soul steckt die drängende Sehnsucht nach Befreiung und Ende von

Rassentrennung und Diskriminierung. Die religiösen und politischen Motive jener

Unterhaltungsmusik der 1960er Jahre bilden die Brücke zur Predigt von

Pfarrerin Susanne Komorowski über Aretha Franklin, die in ihren jungen Jahren

gemeinsam mit Martin Luther King auf Protestmärschen zu erleben war.

Der Schlagergottesdienst, der jährlich in der Johanniskirche stattfindet, hat auch

in den vergangenen Corona-Jahren nicht pausiert. Mit seinen pointierten Themensetzungen

locke er Interessierte aus Mannheim, von der Bergstraße und

aus der Pfalz an, freut sich Pfarrerin Susanne Komorowski.

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim