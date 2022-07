Hockenheim – Tag der offenen Tür bei Haus & Grund

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar

Wolfgang Reineke (Vorsitzender / Justitiar), Michael Astor (Stellvertreter), Donald Pape-Rese (Stadt Hockenheim), Gabriele Feth-Biedermann (Ge-schäftsstelle Hockenheim), Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Friedrich Feth (Geschäftsstelle Hockenheim) (von links)

Zentral und ebenerdig erreichbar: Das hatten sich die Hockenheimer Haus & Grund Mitglieder schon lange von ihrer Geschäftsstelle gewünscht. Mit dem Einzug in die Heidelberger Straße 17 – direkt gegenüber der Pestalozzi Schule – ging dieser Wunsch jetzt in Erfüllung.

Einen ersten Eindruck von den neuen Räumlichkeiten machten sich zahl-reiche Besucher am Tag der offenen Tür am vergangenen Samstag, zu dem der Verein nicht nur Mitglieder und Interessenten eingeladen hatte, sondern auch eine Reihe von prominenten Gästen. Dazu zählten auch Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Wirtschaftsförderer Donald Pape-Rese. „Ich freue mich, dass mitten in der Innenstadt Hockenheims ein zentraler Anlaufpunkt, nicht nur für die Immobilieneigentümer und Vermieter aus Hockenheim, sondern auch für diejenigen aus den Verbandsgemein-den Reilingen, Altlußheim und Neulußheim geschaffen wurde“, sagte Ober-bürgermeister Zeitler.

Einiges war vor der Neueröffnung in den Räumlichkeiten zu tun: So wurden in Abstimmung mit den Vermietern und unter der Leitung von Innenarchi-tektin Jenny Müller noch einige kleine, aber wichtige bauliche Veränderungen vorgenommen. Eine augenfällige Beschriftung an der Außenfassade und die Neugestaltung der Räumlichkeiten im Inneren bewirken, dass man jetzt schon beim Betreten des Lokals sofort weiß: Hier bietet künftig „Haus & Grund“ seine Dienste an. Einen regen Geschäftsbetrieb verzeichneten, während des gesamten Tag der offenen Tür, Friedrich Feth und Gabriele Feth-Biedermann mit dem Ausfüllen der Beitrittserklärungen neuer Mitglieder. Denn bei einem Vereinsbeitritt an diesem Tag entfiel die Aufnahmegebühr in Höhe eines Jahresbeitrags – ein Angebot, von dem fast 20 Neumitglieder Gebrauch machten.

Nicht nur diesen, sondern allen Vermietern steht die Leistungspalette des Haus & Grund Vermieterservice zur Verfügung. Dennis Burger informierte die Interessenten über dessen Bedeutung im Bereich der Neuvermietung. Angefangen von der Einschätzung des Mietwertes der jeweiligen Woh-nung, über die Erstellung eines Exposees, die Suche nach geeigneten Mie-tern, die Ausarbeitung eines rechtssicheren und anwaltsgeprüften Mietver-trages bis hin zur Übergabe an die neuen Mieter: das gesamte Spektrum übernimmt der Vermieterservice und sorgt für einen ein sorgenfreien Mieterwechsel.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim / Stadtwerke Hockenheim