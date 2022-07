Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Flanieren, spielen, entspannen – einfach autofrei den Fluss genießen: Heidelberg veranstaltet am Samstag und Sonntag, 20. und 21. August 2022, wieder den „Sommer am Fluss“. Die B37 wird dafür an beiden Tagen für den Verkehr teilweise gesperrt. Der Bereich zwischen der Alten Brücke und dem Neckarlauer auf Höhe der Stadthalle wird zur Flaniermeile. Am und im Wasser sind zahlreiche tolle Aktionen für Groß und Klein geplant, beispielsweise Bootsfahrten zwischen Alter Brücke und Stadtstrand, Strandbars, Musik, Infostände und Mitmachaktionen. Ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot rundet die Veranstaltung ab.

An der Alten Brücke gibt es Musik für jeden Geschmack: von Blasmusik über Jazz und Dixieland bis hin zu Partyhits wird für alle etwas geboten. An der Heuscheuer präsentieren die „breidenbach studios“ am Samstag junge Labels aus der Region sowie überregional bekannte DJs. Am Sonntag werden junge DJ-Talente gesucht. Dann können sich Nachwuchs-DJs ausprobieren, von Profis lernen und, wer möchte, auch vor Publikum spielen.

Stadt an den Fluss

Auf der Flaniermeile stellt die Stadt Heidelberg an einem Informationsstand die Machbarkeitsstudie „Neckarpromenade mit Radhauptroute“ und die Planung zum 2. Bauabschnitt Neckarlauer vor. Außerdem werden Informationsstände zu den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz angeboten.

Kinderprogramm

Spiel, Spaß und Spannung warten rund um den Krahnenplatz auf die kleinen Gäste. Neben einer erlebnisreichen Spieloase mit Mitmachprogramm und Kindertheater gibt es unter anderem kindgerechte Informationen zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz.