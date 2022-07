Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem die Nachfrage nach Impfungen gerade auch in Bezug auf die 4. Impfung für Menschen ab 60 Jahren ansteigt, hat das Landes-Impfzentrum in Germersheim seine Öffnungszeiten ausgeweitet. Das Landes-Impfzentrum in der Münchener Straße 2 in Germersheim hat nun bis Ende August dienstags von 8 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 17.45 Uhr geöffnet. An allen Tagen stehen die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Novavax zur Verfügung. Der Impfstoff kann frei gewählt werden. Außerdem werden regelmäßig Kinderimpftage angeboten. Die nächsten Kinderimpftage werden am 04.08. und 25.08. sein. Geimpft wird grundsätzlich mit oder ohne Anmeldung. Auch Personen, die sich vor einer Impfung (ausschließlich) beraten lassen wollen sind willkommen. Anmeldungen erfolgen über das Impfportal des Landes, www.impfen.rlp.de.

Weitere Informationen rund ums Impfen und zur Corona-Pandemie gibt es unter www.kreis.germersheim.de/coronavirus.