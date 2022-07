Ludwigshafen – Investorenwettbewerb für die Heinrich-Pesch-Siedlung in Ludwigshafen am Rhein startet

Ludwigshafen – Metropolregion Rhein-Neckar.

Miteinander wohnen und leben

Ludwigshafen. Die Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH & Co. KG (HPS-KG) plant die Entwicklung eines großflächigen Areals mit ca. 90.000 m2 Bruttogrundfläche (BGF) Wohnflächen und ca. 23.000 m2 BGF Gewerbeflächen an der Frankenthaler Straße in Ludwigshafen am Rhein. Für die bauliche Entwicklung des Wohn- und Gewerbebaus wird ein Investorenwettbewerb durchgeführt. Bewerbungen sind ab sofort möglich.



Mit der zukünftigen Heinrich-Pesch-Siedlung entsteht ein urbanes Gebiet, in dem Arbeiten, Wohnen, Bildung und Soziales miteinander verzahnt werden. Zentrales Konzept ist eine soziale Durchmischung, in der neue Wohnformen und Nachbarschaften entwickelt werden. Die Siedlung wird zu einem Ort vielfältiger Gemeinschaft, die ein lebendiges Miteinander fördert und zugleich Raum für Individualität lässt.

Die Idee der Gründung einer Siedlung findet breite Unterstützung in der Kommunal- und Landespolitik sowie bei Partnerinstitutionen und in der Nachbarschaft des HPH. Auf mehr als zehn Hektar wird sie Heimat für bis zu 1.500 Menschen bieten. Die Wohnformen werden dabei vielfältig sein: von Stadt- über Reihen- bis hin zu Mehrfamilienhäusern. Die Heinrich-Pesch-Siedlung entsteht in direkter Nachbarschaft zur Katholischen Akademie Rhein-Neckar – Heinrich Pesch Haus.

Bis spätestens Ende 2022 wird das Areal durch die HPS-KG erschlossen sein. Für die bauliche Entwicklung des Wohn- und Gewerbebaus wird ein Investorenwettbewerb durchgeführt, bei dem ein stimmiges städtebaulich-architektonisches Bebauungs- und Nutzungskonzept für jeweils einen von vier gebildeten Bauabschnitten gefunden werden soll. Die Grundlage ist u. a. ein Masterplan sowie der seit Dezember 2020 rechtskräftige Bebauungsplan. Die Grundstücke werden im Erbbaurecht vergeben.

Eine Jury wählt unter Berücksichtigung zuvor festgelegter Bewertungskriterien in einem nichtöffentlichen Verfahren die geeignetsten Bewerber aus. Die Investoren, die den Zuschlag erhalten, sollen in der Rolle eines Asset-Halters die zu entwickelnden Gebäude für mindestens 25 Jahre halten und vermieten.

Der Investorenwettbewerb wird voraussichtlich im 4. Quartal diesen Jahres – mit einer Kick-Off-Veranstaltung als Vorabinformation – beginnen. In dieser Veranstaltung werden nochmals das gesamte Konzept einschließlich Erbbaurechtsvertrag der Heinrich-Pesch-Siedlung sowie der vorgesehene Verfahrensablauf erläutert und aufkommende Fragen beantwortet.

Im Nachgang können interessierte Investoren der HPS-KG ihre bevorzugten Bauabschnitte mitteilen und sich entsprechend bewerben. Für die Bewerbung wird ein Exposé mit allen Details als Grundlage für das dann verbindliche Angebot zur Verfügung gestellt.

Interessenten können sich ab sofort bei der HPS-KG melden. Für Fragen steht der Geschäftsführer der HPS-KG, Ernst Merkel, zur Verfügung. Er ist telefonisch unter 0621 877242-0 oder per Mail an info@heinrich-pesch-siedlung.de zu erreichen.

Bildnachweis (HPS): Das Architekturmodell zeigt, wie die Siedlung einmal aussehen wird. Das Luftbild zeigt den aktuellen Stand der Baustelle, im Hintergrund das Heinrich Pesch Haus.

Quelle: HPS-KG