Kirchheimbolanden – Tipp für Mountainbiker: „Der doppelte Donnersberg“ am 14. August

Kirchheimbolanden / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, den 14. August 2022 startet am Sportplatz in Steinbach am Donnersberg um 09.00 Uhr die Mountainbike-Tour „Der doppelte Donnersberg“. Wie der Name schon erahnen lässt, geht es hier konditionell und fahrtechnisch sehr anspruchsvoll zu. Auf einer Streckenlänge von ca. 50 Kilometern werden 1.200 Höhenmeter überwunden. Vom Sportplatz in Steinbach geht es vorbei am Keltengarten auf direktem Weg hoch zum Ludwigsturm und über eine flotte Abfahrt auf der anderen Seite hinunter in Richtung Bastenhaus. Auf einem schier endlosen, einsamen Trail verläuft die Strecke bis Kirchheimbolanden. Der Rückweg führt über den Schillerhain der Höhenlinie folgend wieder über Bastenhaus auf den Donnersberg. Von dort aus geht es zurück zu einer gemütlichen Einkehr in Steinbach. Als Tourguide begleitet Andreas Faul die Gruppe.

Helm und Radhandschuhe sind erforderlich, eine Radbrille wird empfohlen. Die Kosten für die Teilnahme betragen 7 € pro Person.

Für die Tour ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Weitere Informationen und Anmeldung beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Tel. 06352-1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail