Hockenheim – Stadtradler fahren 57.000 Kilometer

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – -Die Hockenheimer waren wieder fleißig auf zwei Rädern unterwegs: Beim diesjährigen STADTRADELN haben knapp 240 Teilnehmer fast 57.000 Kilometer zusammen auf die Straße gebracht. Das entspricht einer CO2-Ein sparung von etwa 9.000 Kilogramm.

26 Teams und viele Einzelfahrer nahmen bei der Aktion teil – dabei wurden die gefahrenen Radkilometer gezählt und anschließend in der STADTRA DELN-App eingetragen. Um die aktiven Radsportler und Freizeitradler noch weiter zu motivieren, hat die Stadt eine Rennstadtkarte im Wert von 44 Euro für die Teilnehmer mit den an meisten gefahrenen Kilometern ausge lobt und eine weitere unter allen Teilnehmern verlost. Außerdem stellte die emodrom-group, die an der strategischen Weiterentwicklung des Hocken heimrings arbeitet, 3 x 2 Tickets für das E4Testival Ende Oktober zur Verlo sung unter allen Teilnehmern zur Verfügung. Außerdem hat sich die Stadt für einen Sonderpreis für eine besonders motivierte Schulklasse und ihren Lehrer von der Schule am Kraichbach entschieden.

Zur Übergabe der Preise hat die Stadt alle Gewinner ins Rathaus eingela den, wo Oberbürgermeister Marcus Zeitler allen Teilnehmerinnen und Teil nehmern für ihr Engagement und ihre Motivation dankte. „Es ist schön zu

sehen, dass immer mehr Menschen beim STADTRADELN mitmachen – dieses Jahr wieder zehn Prozent mehr als beim letzten Mal. Bewegung ist wichtig, und wenn wir dadurch noch die Umwelt schonen können, umso besser!“

Zunächst ehrte Marcus Zeitler die siebte Klasse der Schule am Kraichbach und ihren Lehrer Manuel Schlosser. Die Kinder und ihr Lehrer hatten ge meinsam als komplette Klasse beim Stadtradeln teilgenommen und dabei 1675 Kilometer zusammengebracht. Schlosser kam zusammen mit drei Schülern zur Preisverleihung, die Stadt verlieh ihnen einen Gutschein zum Eis-Essen für die ganze Klasse. Den Preis für die am meisten gefahrenen Kilometer und damit eine Renn stadtkarte bekam Norbert Greif, dessen Team, die ASG Tria Hockenheim mit insgesamt 20 Teilnehmern und 14.620 Kilometern das stärkste Team der Stadt war. Die Tickets für das E4Testival am Hockenheimring gewan

nen Ulla Heilmann-Vogt, Regina Stephan und Manuela Heep.