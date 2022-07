Worms – Tödlicher Motorradunfall zwischen Hohen-Sülzen und Pfeddersheim

Worms / Hohen-Sülzen / Pfeddersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem LKW kam es am Dienstagnachmittag, auf der Bundesstraße 47 zwischen Hohen-Sülzen und Pfeddersheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Motorradfahrer aus Baden-Württemberg gegen 15:12 Uhr die B47 aus Richtung Worms kommend in Richtung Hohen-Sülzen. Zeitgleich befuhr ein 66-Jähriger LKW-Fahrer die B47 in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte Frontal mit dem LKW. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme durch Kräfte der Polizeiinspektion Worms dauert derzeit noch an. Hierzu ist die B47 voraussichtlich noch bis mindestens 18:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pfeddersheim und Hohen-Sülzen voll gesperrt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde seitens der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter eingeschaltet. Unfallzeugen und Rettungskräfte werden vom Kriseninterventionsteam betreut.