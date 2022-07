Landau / Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar

Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron (l.) mit LPO-Chefdirigent Stefan Grefig (2. v. r.) sowie Vertreterinnen und Vertretern des Weißen Rings Südpfalz beim jüngsten Landauer Sonntagskonzert 2022. Der Weiße Ring darf sich über den Spendenerlös aus dem Auftritt freuen. (Quelle: Stadt Landau)

Was für ein Finale: Mit einem Gastspiel des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz gingen nun die neu aus der Taufe gehobenen Sonntagskonzerte 2022 im Landauer Goethepark zu Ende. Die Nachfolge-Reihe der traditionellen Musikalischen Goetheparkplaudereien hat sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Organisatorinnen und Organisatoren und ganz besonders beim Publikum bewährt – und soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden, wie Bürgermeister und Kulturdezernent Dr. Maximilian Ingenthron jetzt mitteilt.

„Bei jedem der vier Termine an der Konzertmuschel im Goethepark durften wir ein treues und dankbares Publikum begrüßen. Das Landespolizeiorchester hat zum Finale mehrere hundert Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt. Es war schön zu sehen, wie diese so ganz besondere Bühne im Herzen unserer Stadt nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause endlich wieder zum Schauplatz für sonntägliche musikalische Unterhaltung wurde“, so Dr. Ingenthron. Er ist sich sicher: „Das neue, kompaktere Format mit etwas mehr als einer Stunde Musik ist zeitgemäß und kam beim Publikum sehr gut an. In dieser Form sind die Sonntagskonzerte definitiv auch geeignet, um in den kommenden Jahren fortgeführt zu werden. Denkbar wäre es zudem, die Zahl der Konzerte von vier auf sechs anzuheben.“

Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz beschloss die diesjährigen Sonntagskonzerte im Landauer Goethepark. (Quelle: Stadt Landau)

Bei der Premiere der Sonntagskonzerte im Jahr 2022 traten der Gospelchor Good News, das Sinfonische Blasorchester der Stadtkapelle Landau, der Volkschor Edenkoben und – als krönender Abschluss – das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter der Leitung seines Dirigenten Stefan Grefig auf. Zum Finale sagt Landaus Kulturdezernent, der das Publikum zu Beginn der Veranstaltung erneut im Goethepark begrüßte: „Das LPO ist ein großartiges Ensemble und einfach eine sichere Bank, wenn es um unterhaltsame Orchestermusik auf höchstem Niveau geht.“ Sein Dank gelte allen Musikerinnen und Musikern für die besonderen Auftritte in den zurückliegenden Wochen sowie der städtischen Kulturabteilung um Miriam Erb für die Organisation, so Dr. Ingenthron. Sein Ausblick: „Auf ein Neues bei den Sonntagskonzerten im kommenden Sommer!“

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz