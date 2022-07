Hockenheim – Schüler und Lehrer verabschieden Rektorin

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach sieben Jahren an der Schule am Kraichbach verabschiedet sich Rek torin Christiane Wandelt nun in den wohlverdienten Ruhestand. Um ihr den Abschied etwas leichter zu machen und auch um ihre Dankbarkeit auszu drücken haben alle Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern eine Überra schungsveranstaltung vorbereitet, die am Dienstag, 25. Juli im Lutherhaus in Hockenheim stattfand.

Begrüßt von einem kurzen Gesicht der Klassen 1 bis 4 trugen die Schüle rinnen und Schüler der sechsten Klassen ein Rhythmusstück zu Mozarts „Eine kleine Nachtmusik vor“. Zwei Schüler der SMV bedankten sich bei Wandelt im Namen der Schüler, im Anschluss boten die Lehrer eine typi sche Schulstunde als Theaterstück dar. Besonders viel Applaus und Ge lächter brachte der selbst gedrehte Kurzfilm, der in Zusammenarbeit von

Schülern und Lehrern entstanden und bei dem einer der Pädagogen in die Rolle von Frau Wandelt – also in ihr Kleid und ihre typische Kette – schlüpfte und ihren Arbeitsalltag humoristisch zeigte.

Christiane Wandelt zeigte sich berührt von der vielen Mühe, die in diese Verabschiedung geflossen war und bedankte sich bei ihren Kollegen sowie den Schülerinnen und Schülern. „Ich werde euch vermissen!“

