Hockenheim – Music in the city

Am 26.07.2022, gegen 10.00 Uhr, klingelte der bislang unbekannte Täter bei der 83-jährigen Geschädigten in der Theodor-Heuss-Straße und gab an, er müsse das Wasser in dem Haus überprüfen. In einem unbeobachteten Moment entwendete er im Obergeschoss zwei Schmuckschatullen aus dem Schlafzimmer. Der Schaden wird auf etwa 4000 Euro