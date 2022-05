Sinsheim-Reihen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit mehr als 20 Streifenwagenbesatzungen wurde nach den flüchtigen Tätern gefahndet, die am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten der Volksbankfiliale in der Wiesenstraße in Sinsheim-Reihen sprengten. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Täter nach der Sprengung gegen 2.15 Uhr, in einem dunklen Mercedes in Richtung Autobahn geflohen sein. In die Ringalarmfahndung eingebunden waren auch Fahndungskräfte der Polizeipräsidien Heilbronn, Ludwigsburg und Karlsruhe. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führte die Spurensicherung am Tatort durch. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart sind in die weiteren Ermittlungen und Auswertung der Spuren eingebunden. Der Geldautomat wurde bei der Sprengung vollständig zerstört. Auch der Innenraum der Bank ist stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach den bisherigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von mehr als 150.000.- Euro. Davon entfielen rund 70.000.- Euro auf den Diebstahlsschaden.

Um die Fahnder entscheidende Schritte voranzubringen, werden weitere Zeugen gebeten, sich zu melden. Wichtig sind hierbei alle Hinweisgeber, die nicht nur unmittelbar vor oder nach der Tat, sondern auch schon in den Tagen zuvor, verdächtige Wahrnehmungen zu Personen und Fahrzeugen gemacht haben, diesen Wahrnehmungen bislang jedoch keine besondere Bedeutung schenkten. Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.