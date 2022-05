Mühlhausen-Rettigheim – Unfall mit hohem Sachschaden – keine Verletzte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Wärmeversorgung in Heidelberg wird künftig noch „grüner“. Hierfür entwickelt das Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie der Stadt Heidelberg gemeinsam mit den Stadtwerken Heidelberg derzeit eine Strategie zur klimaneutralen Wärmeversorgung. Was bisher schon in Heidelberg dafür getan wurde, was weiter geplant ist und welche zusätzlichen Möglichkeiten es zur Erzeugung ... Mehr lesen »