Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Schülerinnen-Initiative für kostenlose Menstruationsprodukte im Geschwister-Scholl-Gymnasium – MdB Christian Schreider und MdL Anke Simon unterstützen das Projekt – Am 28. Mai ist Weltmenstruationstag

Wegweisendes Projekt für junge Mädchen: Die Schüler*innenvertretung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Ludwigshafen macht sich für die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsprodukten in den Schultoiletten stark – und hat in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Schule bereits entsprechende Produktspender installiert. Auch der Bundestagsabgeordnete Christian Schreider und seine Landtagskollegin Anke Simon unterstützen das Projekt.

„Für dieses sprechen viele Gründe“, sagt Initiatorin und Oberstufensprecherin Kira Wolf, die dazu auch den Kontakt zu Schreider gesucht hatte: „Während der Pubertät ist es üblich, dass die Menstruation gerade anfangs unregelmäßig ist und damit für viele Schülerinnen überraschend einsetzt. Menstruationsprodukte, die direkt in den Toiletten verfügbar sind, vermeiden Situationen, in denen Schülerinnen ein zweites Mal zur Toilette gehen müssen und dadurch Unterrichtszeit verloren geht. So werden auch zeitraubende Diskussionen mit Lehrkräften vermieden.“ Vor allem erhielten gerade junge Mädchen so „die Chance, mit ihrer Menstruation ohne Scham umzugehen zu lernen, indem unangenehme Situationen innerhalb der Klassen vermieden werden“. Zudem habe das Projekt eine erhebliche soziale Komponente: „Für einkommensschwache Familien ist das Bereitstellen von kostenlosen Menstruationsprodukten eine große finanzielle Entlastung. Etwa jede zehnte Frau leidet unter der sogenannten Periodenarmut und muss deswegen auf unhygienische und gesundheitsschädliche Maßnahmen wie Lappen oder Toilettenpapier zurückgreifen“, verdeutlicht Wolf, die auch auf positive Effekte bezüglich von Fehlzeiten verweist: „Dass nicht nur die Anzahl der nutzbaren Unterrichtszeit, sondern auch die der Schulbesuche steigt, zeigen bereits Studien aus Schottland und New York.“ In Zusammenarbeit und mit finanzieller Hilfe des Fördervereins der Schule sind bereits erste Hygienespender in den Toiletten aufgestellt und mit Periodenprodukten befüllt worden. Die Resonanz der Schülerinnen sei hoch und zeigt, dass das kostenfreie Angebot gut angenommen wird.

„Wir sind beeindruckt, wie offen, fundiert und eigeninitiativ sich die Schülerinnen der Sache angenommen und das Projekt vorangetrieben haben“, sagt Christian Schreider, der gemeinsam mit Anke Simon das Projekt finanziell und ideell unterstützt: „Gerade auch der soziale Aspekt war uns wichtig. Insgesamt darf es nicht sein, dass eine Tabuisierung des Themas zu mangelnder Aufklärung führt.“ Kira Wolf ergänzt: „Der Stigmatisierung der Menstruation wird aktiv entgegengewirkt, indem sie von uns offen angesprochen und Schülerinnen damit ein würdevoller Umgang ermöglicht wird.“

Um eine Entstigmatisierung des Themas voranzutreiben, wurde auch der Weltmenstruationstag am 28. Mai ins Leben gerufen. In dessen Vorfeld trafen sich die Schülerinnen am GSG mit Simon und Schreider – der dabei auch Armbänder zum Thema und dem Tag von einer Aktion in Berlin mitbrachte.

Oberstufensprecherin Wolf vom Geschwister-Scholl-Gymnasium bittet um weitere Unterstützung, um die Hygienespender wieder zu befüllen und damit den Schülerinnen den Schulalltag erleichtern zu können!

Kontakt Kira Wolf (Oberstufensprecherin Geschwister-Scholl-Gymnasium), kira.wolf@gsglu.wwschool.de

Mehr Infos zum Weltmenstruationstag: www.menstrualhygieneday.org



Foto:Kira Wolf (MMS11, Oberstufensprecherin), Lene Franek (MMS 12, stellv. Schülersprecherin), Mia-Sophie Busch (10c, Mittelstufensprecherin), Oliver Rebou (Mittelstufenleiter), Anke Simon MdL, Christian Schreider MdB

Quelle: Christian Schreider, MdB