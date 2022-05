Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Shinichi Asazuma, Generalkonsul des Japanischen Generalkonsulats in Frankfurt am Main, ist am Donnerstag, dem 2. Juni 2022, am Ostasieninstitut (OAI) der Hochschule zu Gast und referiert um 17.00 Uhr zum Thema „Die Indo-Pazifik Strategie im Licht aktueller globaler Herausforderungen.

Das OAI lädt für Donnerstag, den 2. Juni 2022 um 17.00 Uhr, zu einer Diskussionsveranstaltung mit dem japanischen Generalkonsul Asazuma vom japanischen Generalkonsulat in Frankfurt ein. Die Veranstaltung ist Auftakt der Reihe „Asien und Europa im globalen Kontext: Diplomaten beziehen Stellung“.

Der Indo-Pazifik erstreckt sich von Indien über China bis nach Russland. Seine Anrainerstaaten vereinigen einen Großteil des Welthandels auf sich. Die Region ist aber auch durch politische Spannungen geprägt, die zu einer Bedrohung der freien Schifffahrtswege führen können. Das wäre mit weiteren massiven Störungen globaler Lieferketten verbunden, die bereits durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine erheblichen Belastungen ausgesetzt sind. Die Exportnation Deutschland würde zu den größten Verlierern einer solchen Entwicklung zählen. Daher richten Deutschland, die gesamte EU, die USA und andere Länder im Rahmen der Indo-Pazifik Strategie einen besonderen außenpolitischen Fokus auf diese Region.

Generalkonsul Asazuma wird die Herausforderungen in der Indo-Pazifik Region aus der Sicht Japans, eines der wichtigsten Akteure dort, erläutern und diskutieren.

Die Veranstaltung steht grundsätzlichen allen Interessierten offen. Aufgrund der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung unter Veranstaltungen@oai.de erforderlich.

Die nächste Veranstaltung der Reihe „Asien und Europa im globalen Kontext: Diplomaten beziehen Stellung“ findet am Donnerstag, den 9. Juni 2022, statt und widmet sich dem Thema „Der Krieg in der Ukraine aus koreanischer Sicht“. Zu Gast im OAI ist dann Generalkonsul Huh vom koreanischen Generalkonsulat in Bonn.