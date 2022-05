Ludwigshafen – HWG: 50PLUS-Vorlesungsreihe im Sommersemester 2022 geht in die zweite Runde

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Vortrag „Finanzberatung für best ager in einer Welt der Nullzinsen und Verwahrentgelte“ von Finanzexperte Prof. Dr. Hartmut Walz am 2. Juni um 17.00 Uhr

Die 50PLUS-Vorlesungsreihe im Sommersemester 2022 geht in die zweite Runde: Am Donnerstag, dem 2. Juni 2022 steht der Vortrag „Finanzberatung für best ager in einer Welt der Nullzinsen und Verwahrentgelte“ von Finanzexperte Dr. Hartmut Walz, Professor am Fachbereich Dienstleistungen & Consulting, auf dem Programm. Der kostenfreie Vortrag findet in Präsenz in der Aula der Hochschule (A-Geb., EG), Ernst-Boehe-Str. 4 in 67059 Ludwigshafen statt und steht allen Interessierten offen.

Worum geht es? Geld gewinnbringend und vergleichsweise sicher anzulegen, ist in einer Zeit der Nullzinsen und der Verwahrentgelte eine echte Herausforderung. Finanzexperte Prof. Dr. Hartmut Walz gibt Hilfestellungen im Dickicht der Angebote und zeigt, worauf man bei der Wahl der Anlagen achten sollten – die gewinnbringende Differenz zwischen Rendite und Inflation immer fest im Blick. Dabei setzt Walz auf die „Tausendfüßler-Strategie“ anstelle von Prophezeiungen und folgt dem Motto „Wer gut streut, der rutscht nicht – für einen realen Vermögenserhalt, zusätzliches Ruhestandseinkommen und einen gesunden Nachtschlaf“.

Im Anschluss an seinen Vortrag, steht Prof. Dr. Hartmut Walz gerne für Fragen zur Verfügung.

Die 50 PLUS-Vorträge stehen allen Interessierten offen und sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Platzzahl erforderlich. In den Räumlichkeiten der Hochschule besteht Maskenpflicht.

Nähere Information und Anmeldung unter: www.hwg-lu.de/50plus