Landau – Landaus Büro für Tourismus informiert – Stadt- und Themenführungen im Juni

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob ein geführter Spaziergang durch die Landauer Parks, ein abendlicher Stadtrundgang mit Nachtwächterin Walburga vom Kaffenberg oder eine ganz klassische historische Stadtführung: Auch im Juni können Interessierte mit dem Landauer Büro für Tourismus (BfT) und seinen Gästeführerinnen und Gästeführern die Südpfalzmetropole und ihre Geschichte wieder auf vielfältige Weise entdecken und erleben. Anmeldungen werden zu den Öffnungszeiten des BfT telefonisch unter 0 63 41/13 83 10 oder per Mail an touristinfo@landau.de entgegen genommen. Bei der historischen Stadtführung können Interessierte mittwochs, donnerstags und freitags um 15 Uhr sowie samstags um 11 Uhr auf einem Rundgang durch das Zentrum der Südpfalzmetropole mehr über die Geschichte der Stadt, deren markanteste Bauwerke sowie deren Bewohnerinnen und Bewohner erfahren. Die Führung kostet 8 Euro pro Person bzw. ist mit der Pfalz-Card und für Kinder bis einschließlich 15 Jahre kostenfrei; Treffpunkt ist vor dem Rathaus, Ecke Salzhausgasse unter dem „i“.

Zu einem Ausflug in Landaus Festungsgänge geht es jeden Samstag um 14 Uhr: Der Landauer Festungsbauverein lädt zu einer Tour durch die teils unterirdischen Gänge des Festungswerks Lunette 41. Interessierte erhalten bei diesem Spaziergang zur Festungsgeschichte der Südpfalzmetropole die Möglichkeit, die historischen Hintergründe der Vauban‘schen Bauwerke zu erforschen. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person bzw. ist mit Pfalz-Card kostenfrei. Treffpunkt ist am Obertorplatz an der Infosäule zur Route Vauban. Eine vorherige Anmeldung beim Büro für Tourismus ist erforderlich. Zu einem abendlichen Rundgang durch die Gassen der Landauer Altstadt bittet Nachtwächterin Walburga vom Kaffenberg an den Freitagen, 3. und 17. Juni, um 18 Uhr. Dabei erzählt sie ihren Begleiterinnen und Begleitern von alten Vorschriften, deren Einhaltung sie überprüfen muss, und von der früheren Bedeutung alter Plätze und Gebäude. Die Mundart-Führung dauert rund 90 Minuten und kostet 10 Euro für Erwachsene bzw. 5 Euro für Kinder. Treffpunkt ist am Deutschen Tor (Kramstraße/Ecke Königsstraße). Eine vorherige Anmeldung beim Büro für Tourismus ist erforderlich.

Beim „Tratsch uff de Gass“ am Samstag, 4. Juni, ab 14 Uhr nehmen Gästeführerin Dagmar Schröer-Hemmler und Heidi Moor-Blank von der Kleinen Bühne Landau Geschichtsinteressierte als »Bawett und Hilde«, zwei Landauer Marktweiber, mit auf einen besonderen Rundweg durch die Südpfalzmetropole. Sie tratschen sich auf ihrem Heimweg munter durch die Landauer Stadtgeschichte. Hierbei kommen sowohl historische Begebenheiten als auch aktuelle Geschehen zur Sprache – natürlich »uff pälzisch«. Die Teilnahme kostet 12 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 5 Euro. Treffpunkt ist vor dem Rathaus, Ecke Salzhausgasse unter dem „i“. Eine vorherige Anmeldung beim Büro für Tourismus ist erforderlich. Natur in der Stadt – geht das überhaupt? Was bedeutet Natur für uns und welchen Stellenwert hat sie in unserem Leben? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, nimmt die zertifizierte Naturführerin und Biosphärenguide für das Biosphärenreservat Pfälzerwald, Ute Seitz, bei dieser barrierefreien Führung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine kleine Reise durch die Landauer Innenstadt – vor allem zu den Stadtbäumen – und in den Schillerpark. Die zweistündige Tour findet am Mittwoch, 15. Juni, um 14 Uhr statt und kostet 8 Euro pro Person. Treffpunkt ist vor dem Rathaus, Ecke Salzhausgasse unter dem „i“. Eine vorherige Anmeldung beim Büro für Tourismus ist erforderlich.

Hoch hinaus führt Manfred Ullemeyer am Sonntag, 19. Juni: An diesem Tag lädt der Gästeführer um 14 Uhr zu einem Rundgang durch die historische Landauer Innenstadt ein. Stationen sind etwa die Katherinenkapelle, das Frank-Loebsche Haus, der Augustinerkreuzgang und das Französische Tor. Als besonderes Highlight wagt er zum Abschluss mit seinen Gästen den Aufstieg auf den Stiftskirchenturm, um gemeinsam den besonderen Ausblick zu genießen. Das Ticket kostet 8 Euro. Für Pfalz Card-Inhaberinnen und -Inhaber ist die Führung kostenlos. Die Führung startet vor dem Rathaus. Am Donnerstag, 23. Juni, ab 15 Uhr geht es zu einem Rundgang zum Thema „Festung Landau: Führung durch das ehemalige Fort“ durch die beeindruckende Landauer Fortanlage. Während der Führung wird Interessantes aus der Festungszeit der Stadt berichtet und der derzeit begehbare Minengang gezeigt. Die etwa zweistündige Führung kostet pro Person 8 Euro bzw. ist mit der Pfalz-Card und für Kinder bis einschließlich 15 Jahre kostenfrei. Festes Schuhwerk wird empfohlen! Treffpunkt ist auf dem Alten Meßplatz an der Ecke Fortstraße/Am Kronwerk. Für die Führung ist eine Anmeldung im Büro für Tourismus erforderlich.

Zu dieser Jahreszeit besonders schön: Gästeführer Frank Hetzer lädt zum Rundgang durch Landaus Grünanlagen ein. Unter dem Titel „Landauer Parks im Wechsel der Jahreszeiten“ gibt er am Freitag, 24. Juni, Einblicke in seine langjährige Berufserfahrung in der städtischen Grünflächenabteilung und in die Geschichte der Gartenstadt Landau. Treffpunkt für die kostenlose Führung ist um 15 Uhr am Eingang zum Goethepark in der Westbahnstraße. Um Anmeldung beim Büro für Tourismus wird gebeten. Die Südpfalzmetropole mit allen Sinnen genießen: Dazu lädt Bettina Kleiner am Samstag, 25. Juni, im Rahmen der kulinarischen Gästeführung „GenussGeschichte Landau“ ein. Die Gästeführerin geleitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur zu den Sehenswürdigkeiten und historischen Schauplätzen der Stadt, sondern köstliche Zwischenstopps sind ebenfalls Teil des Stadtspaziergangs: Verschiedene Lokale und Geschäfte in der Innenstadt stellen sich den Teilnehmenden mit einer Kostprobe vor. Die Führung startet um 13:30 Uhr vor der Stiftskirche und kostet 32 Euro pro Person. Eine Anmeldung beim Büro für Tourismus oder über die Webseite der Führerin unter www.genussgeschichtelandau.de ist erforderlich.

Weitere Informationen und Führungen finden sich im Internet unter www.landau-tourismus.de/stadtundthemenfuehrungen.

Quelle: Pfalz. Touristik e.V., Dominik Ketz

Stadt Landau in der Pfalz.