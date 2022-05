Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gemeinsam anpacken und interessante Projekte umsetzen: Das können alle Interessierten am Samstag, 17. September 2022, beim 8. Freiwilligentag in Heidelberg und der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vorbereitungen zu dem regionalen Großereignis, das alle zwei Jahre stattfindet, laufen: Gemeinnützige Vereine und Initiativen sind bereits jetzt aufgerufen, ihre Projektideen im Internet unter www.wir-schaffen-was.de vorzustellen – und damit für tatkräftige Unterstützung am Freiwilligentag zu werben. Die Projekte müssen gemeinnützig sein und sich innerhalb eines Tages realisieren lassen. Wer beim größten Freiwilligentag dieser Art in Deutschland aktiv mithelfen möchte, kann sich auf der Internetseite als Helferin oder Helfer eintragen.

Gemeinsam anpacken – vor zwei Jahren wirkten trotz Corona 4.500 Menschen mit

Beim Freiwilligentag 2020 packten in der Region – trotz Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen – etwa 4.500 Menschen bei rund 300 Projekten in 65 Kommunen mit an. Allein in Heidelberg wirkten rund 525 Helferinnen und Helfer bei der Umsetzung von 39 gemeinnützigen Projekten mit. Die Vielfalt reichte von handwerklichen und musikalischen Mitmach-Angeboten über einen deutsch-türkischen Stadtrundgang bis hin zu digitalen, kontaktlosen und kontaktarmen Engagements. Die Teilnahme lohnt sich für gemeinnützige Einrichtungen in jedem Fall: Sie können die eigene Arbeit präsentieren und langfristig neue Unterstützer gewinnen. Darüber hinaus macht der freiwillige Einsatz Spaß und stärkt das Miteinander der Beteiligten.

In Heidelberg soll der Freiwilligentag erneut zeigen, dass freiwilliges, bürgerschaftliches Engagement einen Beitrag bei der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen leisten kann. Dabei zielt die Beteiligung am Freiwilligentag auch darauf, Menschen kurz- und langfristig für ein Engagement zu gewinnen und ist ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Engagementförderung. Beim Freiwilligentag zeigt sich sehr deutlich, dass Heidelberg eine „Engagierte Stadt“ ist und dieses Siegel mit Leben füllt.

Die Stadt Heidelberg und die FreiwilligenAgentur möchten insbesondere Projektideen anregen, die die Inklusion fördern – also Projekte mit und für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen. Das können zum Beispiel auch digitale Engagementangebote sein. Bereits 2020 wurden einige spannende digitale Projekte im Rahmen des Freiwilligentages angeboten und genutzt. Selbstverständlich sind wie immer auch alle anderen Projektideen, die zum Mitmachen einladen und einen Beitrag zu einer lebendigen Stadtgesellschaft leisten können, sehr willkommen. Je vielfältiger das Engagementangebot ist, desto mehr wird jede und jeder Teilnehmende angesprochen, mitzumachen. Ganz gleich ob jung oder alt, ob mit oder ohne Behinderungen und Einschränkungen, ganz gleich mit welchem kulturellen Hintergrund: Der Freiwilligentag ist für alle da!

Auf der zentralen Internetseite www.wir-schaffen-was.de gibt es mehr Informationen zum Freiwilligentag. Auch Tipps und Hinweise zur Organisation von Projekten sind hier zu finden.

FreiwilligenAgentur bietet Beratung und Unterstützung für interessierte Organisationen

Die FreiwilligenAgentur berät gerne interessierte Heidelberger Organisationen und bietet dazu in der Regel dienstags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr (andere Termine gerne auch nach Vereinbarung) ihren Freiwilligentag-Talk an. Per Telefon unter 06221 7262-172, digital oder persönlich (mit konkreter Terminvereinbarung) können hier rund um den Freiwilligentag Fragen gestellt und Ideen besprochen werden. Unterstützt werden interessierte Organisationen auch mit einem Workshop-Angebot, das in Kürze unter www.freiwilligenagentur-heidelberg.de einsehbar ist.

Für Interessierte wird am Dienstag, 26. Juli 2022, ein Informationsabend zum Freiwilligentag in Kooperation mit der Volkshochschule Heidelberg e.V. angeboten. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an info@freiwilligenagentur-heidelberg.de oder telefonisch unter 06221 7262-172.

„Engagierte Stadt“ Heidelberg

Im Mai 2021 wurde die Stadt Heidelberg gemeinsam mit der FreiwilligenAgentur, dem Stadtjugendring und dem Sportkreis ins bundesweite Netzwerkprogramm „Engagierte Stadt“ aufgenommen. Heidelberg ist jetzt eine von 100 „Engagierten Städten“ in Deutschland, in welchen nachweislich gute Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung geschaffen, aktiviert und weiterentwickelt werden. Weitere Infos unter www.engagiertestadt.de.