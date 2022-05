Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar INSERATwww.mannheim.de Das neue, kleinere Landes-Impfzentrum in Germersheim öffnet am Dienstag, 2. Juni, erstmals seine Türen. Von 10 bis 17.45 Uhr werden an diesem Tag Kinder und Erwachsene geimpft. Die weiteren Öffnungszeiten sind im Juni jeweils dienstags von 8 bis 15.45 Uhr und donnerstags von 10 bis 17.45 Uhr. An allen Tagen ... Mehr lesen »