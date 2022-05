Edenkoben – Polizei bedankt sich bei Lebensretterin

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregin Rhein-Neckar. Am Freitagabend, 25. März 2022, ereignete sich kurz vor 22 Uhr auf der Landstraße 516 zwischen Edenkoben und Maikammer ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 20 Jahre alter Fußgänger von einem Fahrzeug beim Überqueren der Straße erfasst und zu Boden geschleudert worden war. Hierdurch erlitt er so schwere Kopfverletzungen, dass er mit lebensbedrohlichem Zustand in ein Ludwigshafener Krankenhaus kam. Durch die hinzukommende 23 Jahre alte Ersthelferin Laura Eberle aus Rohrbach konnte der Mann reanimiert und gerettet werden. Durch ihren selbstlosen und beherzten Einsatz hat die Frau höchstwahrscheinlich das Leben des Fußgängers gerettet. “Wegen ihres außergewöhnlichen, schnellen und entschlossenen Handelns haben wir uns entschlossen, dieses beispielhafte Verhalten im Straßenverkehr zu würdigen.” Am vergangenen Freitag (27.05.2022) lud die Edenkobener Polizei Frau Eberle ein und bedankte sich für ihren couragierten Einsatz. Bei einem “Kaffeegespräch” wurde ihr ein Blumenstrauß überreicht.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail