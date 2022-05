Böhl-Iggelheim – Beschädigung mehrerer Fahrzeuge

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.05.2022, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 23:00 Uhr, sind vier Fahrzeuge auf dem Waldparkplatz (In den Stümpfen) in der Nähe einer Gaststätte durch unbekannte Täter angegangen worden. Es wurde ein Kennzeichen entwendet, die Luft aus einem Reifen gelassen, sowie die Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.400 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

