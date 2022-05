Bensheim – Mit Kettensäge Fällarbeiten am Spielplatz durchgeführt

Sinsheim-Reihen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit mehr als 20 Streifenwagenbesatzungen wurde nach den flüchtigen Tätern gefahndet, die am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten der Volksbankfiliale in der Wiesenstraße in Sinsheim-Reihen sprengten. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Täter nach der Sprengung gegen 2.15 Uhr, in einem dunklen Mercedes in Richtung Autobahn geflohen sein. In die Ringalarmfahndung eingebunden waren auch Fahndungskräfte ... Mehr lesen »