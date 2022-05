Frankenthal – Baustoffe einer Firma in den Fuchslöchern angezündet – hoher Schaden

Bobenheim-Roxheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Mehrere Paletten mit Glaswolle sowie Farbeimern sind in der vergangenen Nacht einer Brandstiftung in Bobenheim-Roxheim zum Opfer gefallen. Zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter gegen 23:20 Uhr die Baustoffe einer Firma in den Fuchslöchern zielgerichtet angezündet haben. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Die volle Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Ein Schaden bis zu 50.000 Euro kann allerdings angenommen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.