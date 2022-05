Speyer – Ladendieb mit Drogen erwischt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einem Ladendiebstahl geflüchtet ist am Dienstag gegen 21:00 Uhr ein 21-Jähriger sowie ein bislang unbekannter Komplize. Die beiden Männer entwendeten in einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße mehrere Lebensmittel und ergriffen die Flucht nachdem sie dabei beobachtet wurden. Der 21-Jährige nutzte hierzu ein Fahrrad. Dank der Fahrrad- und Personenbeschreibung konnte der Ladendieb im Rahmen der polizeilichen Fahndung in der Spaldinger Straße kontrolliert werden. Die Lebensmittel, von welchen der Wert bislang nicht feststeht, wurden sichergestellt. Da bei dem Beschuldigten zudem Haschisch aufgefunden wurde, muss er sich nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

