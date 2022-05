Mannheim – Friesenheimer Insel / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute am 25. Mai 2022 kam es gegen ca. 21:15 Uhr zu einem Großbrand auf der Friesenheimer Insel. Bei einer Autoverwertung in der Scheidhorststraße brennt ein Schrotthaufen. INSERATwww.mannheim.de Es gab eine sehr starke Rauchentwicklung die von der Haardt bis an die Bergstraße sichtbar war. Die Bürger wurden ... Mehr lesen »