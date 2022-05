Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Caspary: “Der enge Austausch mit den Bürgern ist und bleibt meine Priorität!”

Zu einer telefonischen Bürgersprechstunde lädt der für die Landkreise Mannheim und Heidelberg zuständige Europaabgeordnete Daniel Caspary (CDU) ein. Diese findet statt am Mittwoch, 8. Juni 2022 zwischen 11:00 und 12:00 Uhr. „Ich bin offen für Anregungen, konstruktive Kritik oder einen allgemeinen Austausch zu regionalen, landesweiten oder europäischen Themen. Auch bei konkreten persönlichen Anliegen versuche ich gerne, weiterzuhelfen. Ich möchte einen engen und anhaltenden Austausch ermöglichen, in dem alle Themen und Fragen in einem persönlichen Gespräch zur Sprache kommen können. Ich freue mich über den Austausch mit Ihnen“, so der Abgeordnete. Anmelden können sich alle Interessierten per E-Mail an daniel@caspary.de. Die konkrete Terminabsprache folgt nach Anmeldung.

Quelle: Copyright: EPP Photography /Lahousse / Büro Daniel Caspary MdEP