Kaiserslautern – FCK-Aufstiegsfeier heute auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern

Kaiserslautern/Metropolregion Rhein-Neckar. . Um den FCK-Aufstieg in die 2. Bundesliga gebührend zu feiern, lädt Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel alle Bürger im Namen der Stadt Kaiserslautern zur großen Aufstiegsfeier heute (25.5) am Mittwochnachmittag um 15 Uhr auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern ein. Gegen 18 Uhr soll sich die Mannschaft ins Goldene Buch der Stadt Kaiserslautern eintragen und sich dann um ca. 18.30 Uhr auf einer Bühne den FCK-Fans präsentieren. Danach wird es mit der Mannschaft und den vielen FCK-Fans bestimmt eine lange Aufstiegsfeier geben. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick

