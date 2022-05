Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was kann man im Stadtteil Emmertsgrund verändern und wie ist dies möglich? Welche Umgestaltungen wünschen sich die Menschen vor Ort? Auf diese Fragen sucht die Stadtteilwerkstatt zusammen mit den Anwohnerinnen und Anwohnern Antworten.

Die Stadt Heidelberg lädt ein zur Stadtteilwerkstatt Emmertsgrund mit Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner am Montag, 30. Mai 2022, um 18 Uhr im Bürgerhaus Emmertsgrund, Forum 1.

Oberbürgermeister Prof. Würzner wird die Veranstaltung eröffnen. An Themenwänden können alle Anwesenden ihre eigenen Ideen, Projekte und Standpunkte aufzeichnen. Zeitgleich mit der Auftaktveranstaltung startet das neue Integrierte Handlungskonzept Emmertsgrund 2032, das durch Austausch der Anwohnerinnen und Anwohner des Stadtteils mit der Verwaltung entwickelt werden soll.

Der Emmertsgrund ist ein Zukunftsstadtteil von Heidelberg: Man kann auf einer soliden Planung ansetzen. Es gibt genug Platz, um das zu ergänzen, was fehlt: Wohnraum für ältere Menschen und Studierende, Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplätze, Sportmöglichkeiten und bessere Radwege in die Ebene. Hand in Hand mit den Bürgerinnen und Bürgern wird die Zukunft des Emmertsgrunds entwickelt.