Heidelberg – Einladung zur Sitzung des Gemeinderates ab 2. Juni im Rathaus

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung

zur Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 02.06.2022, um 17:30 Uhr,

Großer Rathaussaal, Zimmer 2.08, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg.

Diese Sitzung findet in Präsenz statt.

Die Sitzung kann per Livestream über die städtische Homepage verfolgt werden.

Öffentliche Sitzung

1 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzungen

2 Fragestunde

3 Bebauungsplan “Bahnstadt, Campus Am Zollhofgarten”

hier : Beschluss zur Offenlage

Beschlussvorlage 0149/2022/BV

4 Bebauungsplan Bergheim “Kurfürsten-Anlage Nord, östlicher Teil”

hier : Aufstellungsbeschluss

Beschlussvorlage 0151/2022/BV

5 Bebauungsplan Bergheim “Kurfürsten -Anlage Nord, westlicher Teil”

hier : Aufstellungsbeschluss

Beschlussvorlage 0140/2022/BV

6 Sicherung der Ziegelhäuser Brücke

hier : Maßnahmegenehmigung

Beschlussvorlage 0152/2022/BV

7 Ersatzneubau Ziegelhäuser Brücke

hier : Zustimmung zur Ausschreibung eines europaweiten Vergabeverfahrens der

Generalplanungsleistungen mit anschließender Vergabe bis Leistungsphase 2 der Honorarordnung

für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Beschlussvorlage 0157/2022/BV

8 Bür gerbegehren “Radentscheid Heidelberg”

Beschlussvorlage 0182/2022/BV

9 Radwegeverbindung L 534 zwischen Heidelberg Ziegelhausen u nd Neckargemünd-Kleingemünd /

Sachstand

I nformationsvorlage 0091/2022/IV

10 Rad- und Fußverbindung über den Neckar

hier : Bericht über den Planungsstand sowie Zustimmung zur Inanspruchnahme von weiteren

V er pflichtungsermächtigungen

Beschlussvorlage 0153/2022/BV

11 Er tüchtigung von (Feld-)Wegen für den Radverkehr / Pendlerachsen-Programm

hier : Maßnahmengenehmigung

Beschlussvorlage 0169/2022/BV

12 Feierbad-Konzept als Sommeredition

Antrag 0035/2022/AN

Antragsteller: CDU

Antr agsdatum: 02.03.2022

12.1 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Heidelberg Marketing GmbH

Feierbad-Konzept als Sommeredition

I nformationsvorlage 0101/2022/IV

13 Ausschreibung Quartiersmanagement Rohrbach-Hasenleiser mit Hospital

Beschlussvorlage 0078/2022/BV

14 Konv ersionsfläche Airfield

Grobkonzeption Zwischennutzung

I nformationsvorlage 0103/2022/IV

15 Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 2035

hier : Entsendung einer Vertretung des Radentscheids in den Arbeitskreis VEP Gesamtstadt

Beschlussvorlage 0167/2022/BV

16 Ende der besonderen Wohnraumförderung in der Bahnstadt

I nformationsvorlage 0210/2021/IV

17 D ie Lastenhummel

– Gewährung von Zuwendungen an den ADFC Kreisverband Rhein-Neckar e.V. für das Projekt zum

kostenfreien Lastenradverleih in Heidelberg

– Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses zur Erweiterung des VRNnextbike-

Fahrradvermietsystems um 10 Elektro -Lastenräder vom 17.12.2019

Beschlussvorlage 0188/2022/BV

18 Mittagessensversorgung an Kindertageseinrichtungen der Stadt Heidelberg

I nformationsvorlage 0081/2022/IV

19 Informationen zur Auswahl von Verpflegungsleistungen für V eranstaltungen

I nformationsvorlage 0085/2022/IV

20 Gewährung einer Zuwendung an Mosaik Deutschland e.V. (Projektförderung) für die Umsetzung des

Y outh Think Tank Jugendkultur-Konzepts

Beschlussvorlage 0141/2022/BV

21 Berichterstattung Fauler Pelz /

Einladung von Herrn Minister Lucha

Antrag 0051/2022/AN

Antragsteller: SPD

Antragsdatum: 14.04.2022

21.1 Oberer Fauler Pelz 1: Interimsnutzung als Maßregelvollzug

Zuziehung von Beteiligten gemäß § 33 Absatz 4 Gemeindeordnung

hier :

Her r Manfred Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration

Her r Michael Eichhorst, Geschäftsführer ZfP Calw, Emmendingen,

Her r Gerhard Jeggle, Geschäftsführer Jeggle Archi tekten und Partner mbB,

Frau Christina Rebmann, Leiterin Referat Psychiatrie, Sucht im Ministerium für Soziales, Gesundheit

und I ntegration

Beschlussvorlage 0195/2022/BV

21.2 Oberer Fauler Pelz 1: Bauantrag Maßregelvollzug

Beschlussvorlage 0189/2022/BV

22 Pr üfauftrag Corona-Hilfen für Weihnachtsmarkthändler

I nformationsvorlage 0096/2022/IV

23 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg

-Anpassung der Finanzierungsvereinbarung für die Spielzeiten 2018/2019 bis 2022/2023

-Genehmigung einer Nachfolge-Finanzierungsvereinbarung für die Spielzeiten 2023/2024 bis

2027/2028

Beschlussvorlage 0158/2022/BV

24 Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg

Eröffnungsbilanz und Anhang zum 01.09.2019

Örtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Anhangs zum 01.09.2019

Feststellung der Eröffnungsbilanz und des Anhangs zum 01.09.2019

Beschlussvorlage 0170/2022/BV

25 Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg

J ahresabschluss 2019/2020

Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019/2020

Feststellung des Jahresabschlusses 2019/2020

Beschlussvorlage 0171/2022/BV

26 Europaweite Ausschreibung zur Verwertung von Altpapier

hier :

1. Bildung einer Einkaufsgemeinschaft

2. Zustimmung Zuschlag im Rahmen der Verwaltungszuständigkeit

Beschlussvorlage 0175/2022/BV

27 Änderung des Redaktionsstatuts für das Heidelberger Stadtblatt:

Verlängerung der Karenzzeit von sechs Wochen auf drei Monate

Beschlussvorlage 0185/2022/BV

28 Vorhabenliste – Stand Juni 2022

Beschlussvorlage 0194/2022/BV

29 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung,

Anpassung im Bereich der Personalangelegenheiten

Beschlussvorlage 0181/2022/BV

30 Vorbereitung der Wahl der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters

hier :

a) Wahl des/der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses

b) Wahl der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses

Beschlussvorlage 0177/2022/BV

31 V or bereitung der Wahl der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters

hier :

Bestimmung der Einreichungsfristen für die Bewerbungen/Stellenausschreibung

Beschlussvorlage 0178/2022/BV

32 Er neuerung der Leitstellentechnik der neu gegründeten Integrierten Leitstelle

– Erhöhung der Ausführungsgenehmigung

– Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in 2 022

Beschlussvorlage 0179/2022/BV

33 Feuerwehrbedarfsplan

Beschlussvorlage 0180/2022/BV

34 Freiwillige Feuerwehr Heidelberg,

Einsatzabteilung Pfaffengrund

Wahl der Abteilungsleitung am 29. März 2022

Beschlussvorlage 0183/2022/BV

35 Freiwillige Feuerwehr Heidelberg,

Einsatzabteilung Handschuhsheim

Wahl der Abteilungsleitung am 13. April 2022

Beschlussvorlage 0184/2022/BV

36 U mbesetzung bei der Vertretung des Migrationsbeirates im gemeinderätlichen Ausschuss für

Klimaschutz, Umwelt und Mobilität

Beschlussvorlage 0191/2022/BV

37 Er bbaurecht auf Wirtschaftsflächen – das Heidelberger Angebot

Beschlussvorlage 0145/2022/BV

38 Er bbaurecht

Antrag 0120/2020/AN

Antragsteller: SPD, B’90/Grüne, DIE LINKE, GAL und Bunte Linke

Antragsdatum: 03.11.2020

38.1 Kommunalpolitische Strategie zu Erbbaurechten

Antrag 0118/2021/AN

Antragsteller: DIE LINKE, Bunte Linke

Antragsdatum: 26.11.2021

38.2 Er bbaurechte auf Wohnflächen – das Heidelberger Modell

Beschlussvorlage 0128/2022/BV

39 Ü berprüfung und Anhebung Einkommensgrenzen Heidelberg-Pass+

Antrag 0040/2022/AN

Antragsteller: B’90/Die Grünen

Antragsdatum: 08.03.2022

39 .1 Einkommensgrenze Heidelberg-Pass+

I nformationsvorlage 0099/2022/IV

40 Reduzierung Defizit Pkw-Verkehr

Antr ag 0098/2020/AN

Antr agsteller: B’90/Grüne

Antr agsdatum: 29.09.2020

40.1 Wir tschaftlicher Vergleich der Verkehrssysteme in Heidelberg

– Reduzierung Defizit Personenkraftwagen (Pkw)-Verkehr

I nformationsvorlage 0070/2022/IV

41 Plakatierungsrichtlinien zu Wahlen

Antrag 0029/2022/AN

Antragsteller: DIE LINKE

Antragsdatum: 15.02.2022

41.1 Plakatierungsrichtlinien bei Wahlen

Beschlussvorlage 0120/2022/BV

42 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ausbauen

Antrag 0041/2021/AN

Antragsteller: FDP

Antr agsdatum: 07.04.2021

42.1 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

I nformationsvorlage 0087/2022/IV

43 Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Schwetzinger Straße/Heuauerweg zwischen Albert-

Fritz-Straße und Czuzaring

Antrag 0059/2022/AN

Antragsteller: CDU

Antragsdatum: 04.05.2022

44 Elaubnis zur weiteren Nutzung der Räume des Karlstorkinos im alten Karlstorbahnhof-Gebäude

überden Umzugstermin in die Südstadt (Herbst 2022) hinaus

Antrag 0060/2022/AN

Antragsteller: CDU

Antragsdatum: 16.05.2022

45 Vorgehen für verschiedene Planungsentwürfe Stadtteilplätze

Antrag 0065/2022/AN

Antragsteller: FDP

Antagsdatum: 16.05.2022

46 Sachstand Kosten der Unterkunft im Sozialgesetzbuch II

Antrag 0061/2022/AN

Antragsteller: LINKE

Antragsdatum: 18.05.2022

47 Genehmigung von Photovoltaik-Anlagen

Antrag 0062/2022/AN

Antragsteller: Grüne

Antragsdatum: 18.05.2022

48 Kostenlose Schwimmbadbesuche für Kinder und Jugendliche und Schwimmbad -Flatrate für Eltern

in den Sommerferien

Antr ag 0066/2022/AN

Antr agsteller: SPD

Antr agsdatum: 19.05.2022

49 Pr ogramm für verkehrliche Sofortmaßnahmen im Neuenheimer Feld; hier: Stand der Umsetzung

Antrag 0067/2022/AN

Antragsteller: BL, SPD. Grüne, LINKE, GAL

Antragsdatum: 20.05.2022

50 „Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan „Straßenbahnerschließung Innerer Ring“ im

Campus Neuenheimer Feld für die Straßenbahnerschließung „Innerer Ring“ im Campus

Neuenheimer Feld entsprechend der Planung im Masterplan Im Neuenheimer Feld

Antrag 0068/2022/AN

Antragsteller: BL, SPD, Grüne, LINKE, GAL

Antagsdatum: 20.05.2022

51 „Straßenbahnerschließung „Innerer Ring“ im Campus Neuenheimer Feld entsprechend der Planung

im Masterplan Im Neuenheimer Feld; hier: Ergänzungen und Modifizierung der bisherigen Planung,

Einleitung eines neuen Planfeststellungsverfahren Berücksichtig des Urteils des VGH Mannheim

Antrag 0069/2022/AN

Antr agsteller: BL, SPD, Grüne, LINKE, GAL

Antragsdatum: 20.05.2022

52 „Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan „Nördlicher Versorgungszubringer“ im Campus

Neuenheimer Feld entsprechend der Planungen im Masterplan Im Neuenheimer Feld“

Antrag 0070/2022/AN

Antrgsteller: BL, SPD, Grüne, LINKE, GAL

Antragsdatum: 20.05.2022