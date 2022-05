Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Grill im Hof des DEZERNAT#16 wird am Mittwoch, 1. Juni 2022, ab 18 Uhr entfacht: Unter dem Motto „Design meets Tech“ laden die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg, das Team des DEZERNAT#16 und die Transferagentur hei_INNOVATION der Universität Heidelberg interessierte Entrepreneure, Start-up-Fans, Studierende, Post-Docs und Kultur- und Kreativschaffende zu einem gemeinsamen Netzwerktreffen in das Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum in der Alten Feuerwache, Emil-Maier-Straße 16, 69115 Heidelberg, ein. Es locken kühle Getränke auf Selbstkostenbasis, Barbecue und Impulsvorträge aus der Start-up-Szene. Tech-Interessierte und Kunstaffine kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. Um Voranmeldung wird gebeten: https://check-in.uni-heidelberg.de/heiinnovation/startuperitivo/.

Netzwerktreffen für kreative und innovative Gründerinnen und Gründer

Das Netzwerktreffen „Zünder für Gründer“ richtet sich seit 2015 an Gründerinnen und Gründer sowie Jungunternehmerinnen und -unternehmer aus dem kreativen sowie universitären Umfeld. Ziel ist das branchenübergreifende Kennenlernen, Voneinanderlernen und Vernetzen der Start-ups vor Ort. Neben Impulsvorträgen gehört das Barbecue in lockerer Atmosphäre traditionell zum „Zünder für Gründer“ der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem DEZERNAT#16 und dem Heidelberg Startup Partners e.V.

Neu im Angebotsspektrum der Förderkulisse für Start-ups in Heidelberg ist der Stammtisch „START UPeritivo“ der Transferagentur hei_INNOVATION der Universität Heidelberg. „Chatting, laughing, having a drink and enjoying the presence of friends and nice people” lautet das Motto der informellen Treffen, zu welchem Studierende, Young Professionals und Entrepreneure aus dem universitären Kontext herzlich eingeladen sind.

Weitere Informationen rund um die Kultur- und Kreativwirtschaft und das DEZERNAT#16 erhalten Sie unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft und www.dezernat16.de. Weitere Informationen zu den Angeboten der Transferagentur hei_INNOVATION der Universität Heidelberg gibt es unter www.uni-heidelberg.de/de/transfer/heiinnovation.