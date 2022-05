Frankenthal – #Strohhutfest – High Voltage musste absagen Born springt ein

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Aufgrund eines Unfalls eines Bandmitglieds hat die Band „High Voltage“ kurzfristig ihr Konzert am Strohhutfestsonntag, 29. Mai abgesagt. Eigentlich hätte die AC/DC-Coverband ab 19 Uhr auf dem Rathausplatz ihr Strohhutfest-Abschiedskonzert gespielt, da sie sich zum Jahresende zur Ruhe setzt.

Einspringen wird die Band Born. Stefan Born (Gesang und Keyboards), Olav Becker (Schlagzeug), Stephan Niessner (Gitarre) und Stefan Matejcek (Bass und Gesang) spielen Pop-Rock-Cover, unter anderem von Aerosmith, The Alarm, Biffy Clyro, Bowie, Crowded House und U2.

Hier das aktualisierte Gesamtprogramm

Strohhutfest 2022 vom 26. bis 29. Mai

Das gesamte Programm

Öffnungszeiten

26. Mai 11 bis 24 Uhr

27. und 28. Mai 10 bis 24 Uhr

29. Mai 11 bis 21 Uhr

täglich für Kinder:

Kinderstrohhutfest

Hüpfgiraffe „Winnie“ hinter den Rathausarkaden

Kinderschminken und Luftballonspaß an der TIF-Bühne

Donnerstag, 26. Mai

Kinderstrohhutfest

Bühnenprogramm Schlossergasse – 14.00 bis 18.00 Uhr

14.00 Uhr Eröffnung mit KSHF Lied/ Kapitän Leo besucht das Strohhutfest

15.00 Uhr Programm Kinder und Jugendbüro

15.30 Uhr AkzepTANZ

16.30 Uhr 1. Taekwondo und Kickboxing Club FT e.V.

17.00 Uhr Programm Kinder und Jugendbüro

17.30 Uhr Tanzschule TIF

RPR1.Bühne

14.00 Uhr Eröffnung des Strohhutfests Oberbürgermeister Martin Hebich verabschiedet

die Miss Strohhut 2019/2020, begrüßt die Miss Strohhut 2022/2023 und eröffnet offiziell das Strohhutfest.

19.30 Uhr Anonyme Giddarischde

Eichbaumbühne Speyerer Tor

20.00 Uhr The Mondays

Gleis4 Bühne

15.30 Uhr Acoustic Fight

18.00 Uhr KKsings

20.00 Uhr The Tuxedo Club Band

Bühne Erkenbertruine

Freiwillige Feuerwehr u. KV Mörscher Wasserhinkele

ab 19.00 Uhr Livemusik mit „Flow Control“

Bühne TIF – Tanzschule in Frankenthal

15.30 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“

16.30 Uhr Vorstellung Strohhutfesttanz

17.30 Uhr Quizshow

19.00 Uhr Guitar-Tigers – die Strohhutfest-Kult-Band

TG Frankenthal in der Wormser Straße

ab 18.00 Uhr Livemusik mit „Trudy van Fredward“

DJK-SC Schwarz Weiß 97 Frankenthal e.V.

ab 17.00 Uhr bis Ende Ü30 Party

Ski Club in der Bahnhofstraße

ab 17.00 Uhr Roman Winter

Ole-Rot-Weiß-Frankenthal in der Wormser Straße

ab 17.30 Uhr Irischer Abend mit Steven McGowan

Freitag, 27. Mai

Kinderstrohhutfest

Bühnenprogramm Schlossergasse – 14.00 bis 18.00 Uhr

14.00 Uhr Programm Kinder und Jugendbüro

16.00 Uhr 1. Taekwondo und Kickboxing Club FT e.V.

16.30 Uhr Programm Kinder und Jugendbüro

17.00 Uhr Hessemer Kiesbolle

17.30 Uhr TV Kleinniedesheim

RPR1.Bühne

11.15 Uhr Kapelle Egerland

15.00 Uhr TC Big Band Haßloch

19.30 Uhr Grabowsky

Eichbaumbühne Speyerer Tor

20.00 Uhr Usual Suspects

Gleis4 Bühne

17.00 Uhr SmokingLips

18.30 Uhr Killing Your Idols

20.30 Uhr Stefan Kahne RockClub

Bühne Erkenbertruine

Freiwillige Feuerwehr u. KV Mörscher Wasserhinkele

ab 19.00 Uhr Livemusik mit „The BombShells“

Bühne TIF – Tanzschule in Frankenthal

17.00 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“

18.15 Uhr LineDance – ganz einfach zum Mitmachen

19.00 Uhr Fast „wie immer“: Playbackshow – 200 Stars in 200 Minuten

TG Frankenthal in der Wormser Straße

ab 18.00 Uhr Live Musik mit „Gitarrencombo Vogelfrei“

DJK-SC Schwarz Weiß 97 Frankenthal e.V.

ab 17.00 Uhr bis Ende Ü30 Party

Ski Club in der Bahnhofstraße

ab 17.00 Uhr Roman Winter

Ole-Rot-Weiß-Frankenthal in der Wormser Straße

ab 17.00 Uhr The Cat Pac Travelling Guitar Musik

Samstag, 28. Mai

Kinderstrohhutfest

Bühnenprogramm Schlossergasse – 14.00 bis 18.00 Uhr

14.00 Uhr Programm Kinder und Jugendbüro

14.30 Uhr GelbSchwarzCasino

15.00 Uhr King Celik Kampfsportschule

15.30 Uhr RALLY Auswertung und Preise

16.00 Uhr 1. Taekwondo und Kickboxing Club FT e.V.

16.30 Uhr Frankenthaler Carnevalsverein

17.00 Uhr TUS Kleinniedesheim

17.30 Uhr Sedat´s Dragon Team

RPR1.Bühne

11.00 Uhr TRACK 4 Big Band und DE BREAKS

14.00 Uhr Tanz und Fitness in Frankenthal (Verschiedene Tanzaufführungen von Vereinen und Tanzschulen aus Frankenthal und der Umgebung)

19.30 Uhr DIE DICKEN KINDER

Eichbaumbühne Speyerer Tor

20.00 Uhr REEZE

Gleis4 Bühne

17.00 Uhr Kabinett

18.30 Uhr KUMA

20.00 Uhr Jens Huthoff & Band

Bühne Erkenbertruine

Freiwillige Feuerwehr u. KV Mörscher Wasserhinkele

ab 19.00 Uhr Livemusik mit „Rokko Rubin“

Bühne TIF – Tanzschule in Frankenthal

15.00 Uhr Week-End-WarmUp

17.15 Uhr LineDance – ganz einfach zum Mitmachen

17.45 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“

19.00 Uhr Yes–We(e)-ken-d-Party – spontan live und in Farbe – Improvisation für Fortgeschrittene

TG Frankenthal in der Wormser Straße

ab 11.00 Uhr Weißwurstessen

ab 18.00 Uhr Live Musik mit „Postboned“

DJK-SC Schwarz Weiß 97 Frankenthal e.V.

ab 17.00 Uhr bis Ende Ü30 Party

Ski Club in der Bahnhofstraße

ab 17.00 Uhr The Mondays

Ole-Rot-Weiß-Frankenthal in der Wormser Straße

ab 16.00 Uhr – „Pfälzer Kult“ mit den Happy Hour Boys

Sonntag, 29. Mai

Frankenthaler Strohhutfestlauf

11.00 Uhr Bambinilauf (240 m)

11.15 Uhr Schülerlauf (2748 m)

11.45 Uhr Hauptlauf (5496 m)

Anmeldung über das Internet: www.frankenthal.de oder www.br-timing.de oder Nachmeldung ab 9.30 Uhr bis 30 Minuten vor Laufbeginn im Wettkampfbüro in der Willy-Brandt-Anlage

Puppentheater Wolter – Unter den Rathausarkaden

14.00 Uhr Die Reise ins Märchenland

15.00 Uhr Die neugierige Prinzessin

16.00 Uhr Der Zauberstab

Kinderstrohhutfest

Bühnenprogramm Schlossergasse – 14.00 bis 18.00 Uhr

14.00 Uhr Auftritte vom Musikhaus am Strandbad Zockerband, DingsDA Band und Way Out West

16.00 Uhr Shotokan Karateclub Frankenthal e.V.

16.30 Uhr 1.Taekwondo und Kickboxing Club FT e.V.

17.00 Uhr Neumayergrundschule: Kindermusical

17.30 Uhr Sedats Dragon Team

RPR1.Bühne

11.15 Uhr Donaudeutsche Landsmannschaften

13.00 Uhr Stadtkapelle Frankenthal. Motto: Seit 250 Jahren. Seit Carl Theodor.

14.30 Uhr Siegerehrung Strohhutfestlauf

15.30 Uhr Blaskapelle Pfalzklang

19.00 Uhr Born

Eichbaumbühne Speyerer Tor

18.00 Uhr DJ Helmut

Gleis4 Bühne

13.00 Uhr Mundorgel reloaded

16.00 Uhr Improved

18.30 Uhr Gitarrenhelden

Bühne Erkenbertruine

Freiwillige Feuerwehr u. KV Mörscher Wasserhinkele

Ab 11.15 Uhr „Elwetritsche“

Bühne TIF – Tanzschule in Frankenthal

12.30 Uhr Musikverein Oggersheim

15.00 Uhr Tanzshows von „TIF – Tanzschule in Frankenthal“

17.00 Uhr Rockabilly/Boogie/Swing-Nachmittag mit „Betty-Sue & the Hot Dots“

TG Frankenthal in der Wormser Straße

ab 17.30 Uhr Livemusik mit „Cat Pac“

Ski Club in der Bahnhofstraße

ab 14.00 Uhr Kaleidoscope

Quelle Stadt Frankenthal