Bensheim – Programmänderung für das Saisonfinale

Bensheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vorfreude auf das Saisonfinale am 28. Mai mit dem Quatuor Ébène war bei den Kunstfreunden Bensheim bereits groß. Doch vor wenigen Tagen musste das berühmte Ensemble aus Frankreich seinen Auftritt im Parktheater wegen eines Krankheitsfalls leider absagen. Es ist der zweite kurzfristige Ausfall eines gebuchten Ensembles innerhalb weniger Monate – und doch ist es den Kunstfreunden auch diesmal wieder gelungen, für einen überaus attraktiven Ersatz zu sorgen. Am 28. Mai wird nun ein anderes Streichquartett auf der Bühne stehen, das derzeit in der Kammermusikszene in aller Munde ist: das Simply Quartet.

Das Ensemble gehört zu den aufstrebendsten und vielversprechendsten Streichquartetten der neuen Generation. Zahlreich international ausgezeichnet, bahnt sich das junge Ensemble seinen Weg in der klassischen Musikszene. 2008 unter der Schirmherrschaft von Professor Jensen Horn-Sin Lam in Shanghai gegründet, fasste das ursprünglich ausschließlich aus chinesischen Mitgliedern bestehende Quartett in Wien Fuß. Danfeng Shen und Xiang Lu bilden mit dem norwegischen Cellisten Ivan Valentin Hollup Roald und der österreichischen Geigerin Antonia Rankersberger eine internationale Konstellation.

Einen Schwerpunkt stellte bisher das Repertoire deutschsprachiger Komponisten dar. Dafür wurde das Ensemble mit dem 1. Preis beim 2017 in Wien stattfindenden Internationalen Joseph Haydn Wettbewerb sowie beim Internationalen Kammermusikwettbewerb „Schubert und Musik der Moderne“ 2018 in Graz ausgezeichnet. Auf dem Programm in Bensheim stehen Streichquartette von Mozart, Bartok und Dvorak. Das Quartett beschäftigt sich zusätzlich zur Standardliteratur auch mit Werken zeitgenössischer Komponisten. So führte es 2017 das Streichquartett „Fleeting Moments“ von Brad Lubman beim Grafenegg Festival zum ersten Mal auf. Eine rege Konzerttätigkeit führt das Simply Quartett in die renommiertesten Säle und Festivals Europas und Chinas. Beim internationalen Wettbewerb „Quatuors á Bordeaux“ im Juni 2019 gewann das Simply Quartett den Grand Prix, welcher eine Dreijahrestournee beinhaltet. Neue Ansätze verfolgend, nahm das Ensemble 2017 am Musethica Festival mit Stationen in Zaragoza und Wien teil, wo in Institutionen wie Schulen mit speziellen Bedürfnissen, Gefängnissen, Obdachlosenheimen, Erwachsenenbildungseinrichtungen, fernab von traditioneller Konzertkultur musiziert wurde. Ebenso spielte das Quartett im Rahmen der Kinderkonzerte des Wiener Konzerthauses diverse Aufführungen, einschließlich einer Kooperation mit dem Beatboxkünstler RoBeat.

Das Simply Quartett studiert an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bei Johannes Meissl und ist seit 2017 Mitglied der ECMA, European Chamber Music Academy. Im Rahmen der Akademie reist das Ensemble durch ganz Europa, um intensiv mit Professoren wie Hatto Beyerle (Alban Berg Quartett) oder Alfred Brendel zu arbeiten. Weitere Impulse bekommt das Ensemble von Gerhard Schulz. (ABQ). Zahlreiche weitere Preise verdeutlichen den bisherigen erfolgreichen Werdegang des Quartetts. Im Vorfeld des Konzerts laden die Kunstfreunde um 19 Uhr wieder zu einer Einführung mit dem Musik-Experten Hans Hachmann ein, der im oberen Foyer des Parktheaters das Konzertprogramm erläutern wird.

Bereits für das Quatuor Ébène erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit für das Konzert mit dem Simply Quartet oder können über die Plattform Reservix oder die entsprechende Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Karten gibt es online unter www.kunstfreunde-bensheim.de oder bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Der Zutritt zu kulturellen Veranstaltungen ist derzeit ohne Impfnachweis oder Test möglich. Die Kunstfreunde bitten jedoch alle Konzertbesucher, während des gesamten Aufenthalts im Parktheater eine Maske zu tragen.