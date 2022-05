Bammental/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 72-jähriger Bammentaler wurde am Dienstagnachmittag Opfer einer Betrugsmasche, die in den letzten Wochen trotz vieler öffentlicher Bekanntmachungen und Warnmeldungen dennoch immer weiter Verbreitung findet. Kurz nach 14 Uhr hatte der Mann eine Nachricht via WhatsApp erhalten, die angeblich dessen Sohn mit einer “neuen” Handynummer geschickt haben soll. Dieser angebliche Sohn bat ihn, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen -er will sein Handy verloren und somit keinen Zugriff mehr auf seine Bankdaten haben- um Überweisung von mehr als 4.000.- Euro, was der Mann auch unverzüglich tat. Als der tatsächliche Sohn am Dienstagabend seinen Vater besuchte, stellte der 72-Jährige den Betrug fest und informierte die Polizei. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten wiederholt eindringlich um Vorsicht und raten zu Misstrauen, wenn WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen eintreffen und auf diese Art und Weise um Geld bitten.

– Angeschriebene sollten sich davon nicht unter Druck setzen lassen und nicht antworten.

– Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem Absender wirklich um Familienangehörige handelt.

– Niemals sollte man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto zu überweisen.

– Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.