Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.

Kribbelige Spannung auf und neben der Strecke: Beim „Großen Preis der Südlichen Weinstraße“ war radsportlich einiges geboten. Landrat Dietmar Seefeldt, der den Startschuss für die Profis gab und das Rennen in einem Begleitfahrzeug aus nächster Nähe erlebte, zeigt sich hochzufrieden: „Der Landkreis Südliche Weinstraße hat 15.000 Euro zur Verfügung gestellt, um zusammen mit Sponsoren den Radsport der Extraklasse wieder in unserer Region zu etablieren. Organisator Andreas Gensheimer hat es geschafft und die Profis zurück nach SÜW gebracht. Wir haben sehr viel positives Feedback von Seiten der Teilnehmer und Zuschauer erhalten – es war ein grandioser Tag, der in SÜW und weit darüber hinaus nachwirken wird.“



Landrat Dietmar Seefeldt (rechts) gab, an der Seite von Organisator Andreas Gensheimer, den Startschuss zum Profirennen.

187 Fahrer starteten am Deutschen Weintor, rund 130 kamen an selber Stelle ins Ziel. Profis wie Amateure aus dem In- und Ausland machten sich auf den 135,7 Kilometer langen Parcours, der unter anderem über Steinfeld, Rohrbach, Herxheim, Offenbach und Oberotterbach führte. Tom Lindner vom Team P&S Benotti gewann das Bundesliga-Radrennen und die Tages-Sprintwertung, der Belgier Michel Stockmann vom Saris Rouvy Sauerland Team gewann die Tages-Bergwertung.

Organisator Andreas Gensheimer aus Offenbach blickt schon auf die Wiederholung im kommenden Jahr: „Wir haben eine gute Premiere geschafft. Ein paar Punkte werden wir sicher noch nachjustieren.“ Er dankt allen Helferinnen und Helfern, besonders den Kräften des Deutschen Roten Kreuzes, der Polizei und den Streckenposten.

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer von nah und fern war das Event ein Spektakel: Im Bundesligafeld herrschte ein rasantes Tempo, eine Gruppe Fahrer setzte sich früh ab, unterschliche Teams und Niveaus hielten die Spannung hoch. Die mitreißende Moderation von Mathias Meyer am Weintor erlaubte auch Radsport-Neulingen, das Geschehen einzuordnen. Mit ihrem Olympia-Gold um den Hals zeigte sich Radfahrerin Franziska Brauße nahbar, ebenso zugewandt war der Deutsche Meister Pascal Ackermann von Fans umringt. Die Stars machten Selfies und schrieben Autogramme, „typisch pfälzisch“ in lockerer Plauder-Atmosphäre. Die Band „Schnauzelübke“ spielte zwischenzeitlich und warb für das Projekt „Bewegung am Südstern“ des Südstern e.V. in Zusammenarbeit mit dem Verein Bike Aid e.V., der auch ein Team ins Rennen schickte. Die Winzergenossenschaft Deutsches Weintor verköstigte die Gäste, die Vinothek war geöffnet, Liegestühle luden zum „Chillen“ ein. Landrat Seefeldt resümiert: „Das Rennen hat gleich bei der ersten Ausgabe bewiesen, dass es zu Recht den Namen ‚Großer Preis der Südlichen Weinstraße‘ trägt! Der Landkreis hat sich sympathisch und sportlich gezeigt und sicher einige neue Freunde gewonnen.“

Quelle südliche Weinstraße