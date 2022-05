Neckargemünd – ENERGIEladen und Büros der Stadtwerke Neckargemünd an Brückentagen geschlossen

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An Christi Himmelfahrt, den 26. Mai 2022, und am Brückentags-Freitag, den 27. Mai, sind die Büros der Stadtwerke Neckargemünd und der ENERGIEladen im Rathaus geschlossen. Auch an Fronleichnam, den 16. Juni und am darauffolgenden Brückentag, den 17. Juni, bleiben ENERGIEladen und Stadtwerke Neckargemünd geschlossen.

Für An- und Ummeldungen sowie die Übermittlung von Zählerstandsdaten kann die Website www.stadtwerke-neckargemuend.de/kundenservice genutzt werden. Darüber hinaus können Kundinnen und Kunden ihr Anliegen jederzeit auch an energieladen@stadtwerke-neckargemuend.de senden.

Die Entstördienste sind rund um die Uhr erreichbar:

Erdgas: 06223 925-211

Wasser: 06223 925-222

Wärme: 06223 925-224

Straßenbeleuchtung: 06223 925-226