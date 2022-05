Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar INSERATwww.mannheim.de BASF spendet 150.000 Euro an den Dachverband Tafel Deutschland e.V. Damit sollen die Tafeln in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) bei der Lebensmittelverteilung an armutsbetroffene Menschen unterstützt werden. „Die Tafeln leisten einen enorm wichtigen Dienst für die Allgemeinheit. Dabei sind sie auf Spenden angewiesen. Mit unserer Zuwendung möchten wir die Tafeln ... Mehr lesen »