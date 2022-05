Mannheim – SeniorenTreff Feudenheim startet ab Juni mit neuen Kursen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der SeniorenTreff Feudenheim startet ab Juni mit weiteren Kursen rund um das Thema Computer, iPad und iPhone“ sowie einem weiteren Sprachkurs. Die Kurse vermitteln wichtiges Basiswissen für den Umgang mit Computer, Internet, WhatsApp , iPhone und iPad etc. und bieten Raum für individuelle Fragestellungen.

Der neue Englischkurs für Fortgeschrittene vertieft die Sprachkenntnisse über das Erzählen von Alltagssituationen. Es kann z.B. über den letzten Urlaub, Hobbys oder das Lieblingsessen gesprochen werden. So werden ganz nebenbei in gemütlicher Atmosphäre einzelne Sätze aus dem Alltag übersetzt, gelernt und verfestigt.

Die ersten Termine für die jeweiligen Programmangebote im SeniorenTreff Feudenheim, Neckarstraße 11, 68259 Mannheim sind:

Windows 10 PC- Kurs

Kursbeginn: Montag, den 13.06.2022 in der Zeit von 14 bis 16 Uhr

iPhone / iPad Sprechstunde für Fortgeschrittene

Kursbeginn: Mittwoch, den 15.06.2022 in der Zeit von 12 bis 13 Uhr

iPhone / iPad Grundkurs für Einsteiger

Kursbeginn: Mittwoch, den 15.06.2022 in der Zeit von 14 bis 16 Uhr

Englisch für Fortgeschrittene

Kursbeginn: Donnerstag, den 19.05.2022 in der Zeit von 14 bis 15 Uhr

Des Weiteren startet ein weiterer PC- Kurs für den Erwerb von Grundkenntnissen

Kursbeginn: Donnerstag, den 19.05.2022 in der Zeit von 10:45 bis 11:45 Uhr

Informationen zu den Angeboten erhalten Sie bei Frau Thiele. Sie erreichen Frau Thiele unter der Rufnummer 0621 798470

Quelle Stadt Mannheim