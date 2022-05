Kaiserslautern – Auf dem Betzenberg gibt es heute vom FCK-Spiel ein Public Viewing

Kaiserslautern. Das entscheidende Relegationsspiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern heute Abend (Dienstag 24.5) um 20.30 Uhr wird live im Fernsehen auf SAT.1 und Sky übertragen. Das Hinspiel in Kaiserslautern zwischen dem FCK und Dresden endete torlos 0:0.

Heute Abend gibt es auch im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg für alle FCK-Fans ein Public Viewing.

Um sich zusammen auf das wichtigste Spiel der Saison einzustellen, veranstaltet der FCK am Dienstagabend ein Public Viewing auf dem Betzenberg. Dafür ist heute im Onlineshop der Ticketvorverkauf gestartet, der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person. Das Fritz-Walter-Stadion öffnet ab 19 Uhr seine Tore. Auf dem Parkplatz Ost am Fritz-Walter-Stadion stehen ausreichend Parkmöglichkeiten für alle Fans zur Verfügung, das Parken ist kostenfrei. Der Zugang zum Stadion erfolgt über das Ottmar-Walter-Tor. Vor Ort wird es an den Kiosken Speisen und Getränke geben. Die Zahlung ist mit der Betze-Card, EC-Karte oder auch als Barzahlung möglich. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Foto : Im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg gibt es heute Abend ein Public Viewing vom FCK-Spiel (Foto FCK)

Text 1. FC Kaiserslautern und Michael Sonnick