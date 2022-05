Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An Christi Himmelfahrt, den 26. Mai 2022, und am Brückentags-Freitag, den 27. Mai bleiben die Büros der Stadtwerke Heidelberg und das Kundenzentrum in der Kurfürsten-Anlage 42-50 geschlossen. Der ENERGIEladen in der Altstadt ist am Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 16 Uhr auch für die persönliche Beratung vor Ort geöffnet.

Auch an Fronleichnam, den 16. Juni und am Brückentag, den 17. Juni bleiben die Büros und das Kundenzentrum geschlossen, der ENERGIEladen hingegen hat am 17. Juni zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Das Kundenzentrum ist an beiden Brückentagen allerdings von 8 bis 16 Uhr telefonisch unter 0800 513 513 2 erreichbar.

Jederzeit kann für An- und Ummeldungen sowie die Übermittlung von Zählerständen der Online-Service unter www.swhd.de/online-kundenservice genutzt werden.

Auch die Entstördienste sind rund um die Uhr erreichbar:

› Strom: 06221 513-2090

› Erdgas: 06221 513-2030

› Fernwärme: 06221 513-2060

› Wasser: 06221 513-2060