Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Ende der Rohbauarbeiten feiert die Bau- und Servicegesellschaft mbh Heidelberg (BSG) am Montag, 30. Mai 2022, mit Projektpartnern, Handwerksfirmen und Gästen das traditionelle Richtfest für das Heidelberg Congress Center (HCC). Im Anschluss daran erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger von 18 bis 21 Uhr die Gelegenheit, den Rohbau zu betreten und den 1.500 Quadratmeter Großen Saal des neuen Konferenzzentrums zu besichtigen. Das HCC liegt in zentraler Lage am Czernyring direkt gegenüber dem Hauptbahnhof und Europaplatz in der Bahnstadt. Der Zugang zum HCC erfolgt über die Max-Jarecki-Straße.

Mit dem HCC erhält Heidelberg ein modernes Konferenzzentrum. Das zukünftige Gebäude verfügt über ein flexibles Raumkonzept auf drei Ebenen, zu dem neben dem Großen Saal ein weiterer Saal und zehn Tagungs- und Konferenzräume gehören. Alle Räume werden mit modernster Kommunikationstechnik für hybride Veranstaltungsformate ausgestattet. Ein komplett eingerichtetes Studio ermöglicht Videoproduktionen sowie das Streaming von Tagungen und Kongressen. In Verbindung mit den Neubauten am Europaplatz südlich des Hauptbahnhofs entsteht somit ein für die Bahnstadt herausragendes, identitätsstiftendes Bauwerk.

Weitere Informationen sind im Internet erhältlich unter www.konferenzzentrum.heidelberg.de.