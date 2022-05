Frankenthal – Impfstelle Frankenthal Reduzierte Öffnungszeiten ab 1. Juni

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ab Mittwoch, 1. Juni, schränkt die Impfstelle Frankenthal ihre Öffnungszeiten ein. Geimpft wird in der Mörscher Straße 139 dann mittwochs von 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr. Jeden ersten Samstag im Monat findet weiterhin ein Familienimpftag für alle ab fünf Jahren statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer dennoch einen Termin vereinbaren möchte, hat dazu telefonisch unter 06233 89 775 (Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr) oder online unter www.impftermin.rlp.de die Möglichkeit. Mitgebracht werden müssen ein Ausweisdokument – bei Kindern reicht die Krankenversichertenkarte – und der Impfpass.

Impfstelle am Strohhutfest-Wochenende geschlossen

Bis Monatsende hat die Impfstelle noch am Mittwoch, 25. Mai, von 14 bis 18 Uhr und am Dienstag, 31. Mai, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am Strohhutfest-Wochenende – Freitag, 27. und Samstag, 28. Mai, bleibt sie geschlossen.

AUF EINEN BLICK

Impfstelle der Stadtverwaltung Frankenthal

Mörscher Straße 139

67227 Frankenthal

Neue Öffnungszeiten ab 1. Juni

Mittwoch 14 bis 18 Uhr

Samstag 9 bis 15 Uhr

Familienimpftag ab 5 Jahren jeweils am ersten Samstag im Monat

geschlossen am Freitag, 27. und Samstag, 28. Mai

Voranmeldung möglich, aber nicht erforderlich unter 06233 89 775

Montags bis freitags 8.30 bis 12 Uhr

Online unter www.impftermin.rlp.de

Booster-Impfungen möglich für 12- bis 17-Jährige

Minderjährige bis 16 Jahren in Begleitung eines Elternteils, ab 16 mit Einverständniserklärung

Viertimpfungen möglich für Risikogruppen

Benötigte Dokumente

Personalausweis oder Pass

Bei Kindern und Jugendlichen Schülerausweis, Geburtsurkunde o.ä.

Krankenkassenkarte

Impfpass (falls vorhanden)

Mehr Informationen auf www.corona-frankenthal.de