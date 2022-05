Frankenthal / Lambsheim / Rhein-Pfalz-Kreis

Durch einen Schmorbrand in einem Trafohäuschen in Lambsheim kommt es aktuell zu Störungen des Stromnetzes in Ellerstadt, FT, Fußgönheim, Lambsheim, Maxdorf, Ruchheim.

Es besteht keine Gefahr für Anwohner.

Die zuständige Stelle arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Lösung.