Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Wormser Heylshofpark zeigt sich in diesem Jahr während der Nibelungen-Festspiele endlich wieder von seiner schönsten Seite: Stimmungsvoll illuminiert lockt der Park, der auch als eines der schönsten deutschen Theaterfoyers bezeichnet wird, vom 15. bis 31. Juli jeden Abend zahlreiche Besucher. Auch dieses Jahr dürfen insgesamt fünf Winzer aus Worms und den rheinhessischen Landkreisen sich und ihre Weine in der „Weinlounge“ präsentieren. Eine Jury unter der Leitung des Weinbauingenieurs Markus Schmelzer hat die Weingüter bei einer Blindverkostung ausgewählt. Die Lounge wird in diesem Jahr vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau im Rahmen der neuen Kampagne „Rheinland-Pfalz. Gold im Glas“ unterstützt. Als Sieger gingen aus Worms die Weingüter Keller, Schreiber und Ludwig Weinmann sowie aus Rheinhessen das Weingut Karl May (Osthofen) und Dackermann (Dittelsheim-Hessloch) hervor. Die Entscheidung der Jury bei der diesjährigen Blindverkostung war nicht einfach, wie Weinexperte Markus Schmelzer, der im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz im Referat Weinüberwachung tätig ist, erläutert: „Die Qualität der angestellten Weine war sehr überzeugend; das ist ein Beleg dafür, dass Deutschlands größtes Anbaugebiet auch qualitativ zur Spitze gehört. Wir haben viele Weine verkostet, die großartige Speisenbegleiter sind, sich aber leider nicht als Ausschankweine im Heylshofpark eignen.“

Neben Schmelzer gehörten zur Jury der Festspiel-Geschäftsführer Sascha Kaiser und Iris Kühn, Pressesprecherin der Nibelungen-Festspiele sowie die für das touristische und das Wein-Marketing der Stadt zuständigen Verantwortlichen: Petra Graen, Vorsitzende des Gesellschafterausschusses der Kultur und Veranstaltungs GmbH, Bernd Leitner, Leiter der Tourist Information Worms und Kai Hornuf, Geschäftsführer des Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms e. V.

Petra Graen: „Die ausgewählte Vielfalt unserer Weinregion können die Besucher aus nah und fern in der Weinlounge im direkten Austausch mit den Winzerfamilien kennenlernen. Die Nibelungen-Festspiele bieten damit eine ideale Plattform, um die Weinqualität aus Worms und Rheinhessen nicht nur für auswärtige Gäste erlebbar zu machen.“

Nibelungen-Festspiele Worms 2022

Die für die Festspiele 2020 geplante und wegen der Pandemie abgesagte Inszenierung „hildensaga. ein königinnendrama“ feiert nun am 15. Juli 2022 vor dem Wormser Dom Premiere. Einer der profiliertesten deutschsprachigen Gegenwartsdramatiker, der österreichische Autor Ferdinand Schmalz, schreibt das Königinnendrama der Nibelungen: Diesmal werden die Frauen, vor allem Brünhild und Kriemhild, im Zentrum stehen. Sie und nicht die Männer werden die treibende Kraft der Geschichte sein. Regie führt Roger Vontobel, dessen Inszenierung „Siegfrieds Erben“ und deren technische Effekte, wie das 3D-Mapping mit den projizierten Gesichtern an den Dommauern, 2018 für große Aufmerksamkeit sorgten. Bühnenbildner Palle Steen Christensen plant, vor dem Wormser Dom in diesem Jahr eine sagenhafte Wasserlandschaft entstehen zu lassen. „hildensaga“ wird vom 15. bis zum 31. Juli an 16 Abenden (Montag, 25. Juli, spielfrei) aufgeführt. Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Homepage www.nibelungenfestspiele.de.